Εντυπωσιακός ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που διατέθηκαν από την ΑΕΛ Novibet, όπως ανακοίνωσαν οι 'βυσσινί".

Συγκεκριμένα, πωλήθηκαν 4.424 εισιτήρια διαρκείας με την ομάδα να ευχαριστεί τον κόσμο της για την στήριξη.

H ανακοίνωση:

"Έκλεισε και τυπικά χθες Παρασκευή 29/8, η ηλεκτρονική διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026. Ο τελικός απολογισμός είναι η διάθεση των 4.424 εισιτηρίων διαρκείας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλο το φίλαθλο κοινό της που διαχρονικά στηρίζει αμέριστα την ομάδα μας και παράλληλα εκφράζει την ικανοποίηση της για την τελική έκβαση της φετινής καμπάνιας των εισιτηρίων διαρκείας.

Πρόκειται αναμφίβολα για την πλέον συμφέρουσα επιλογή του φίλαθλου κοινού αλλά και για το πιο σημαντικό προέσοδο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε κάθε σεζόν.

Καλούμε τον κόσμο μας που δεν μπόρεσαν ή δεν επιθυμούσαν στη παρούσα φάση να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας, να είναι διαρκώς δίπλα στην ομάδα μας και να τη στηρίζουν όσο περισσότερο μπορούν.

Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού club με πολλαπλούς στόχους, πολλώ δε μάλλον όταν αυτό έχει την πλούσια ιστορία και το μοναδικό DNA της ΑΕΛ Novibet.

Καλή αντάμωση με όλους τους φιλάθλους μας από σήμερα, στο AEL FC ARENA!"