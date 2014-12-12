Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της "δεν ξεχνά ποτέ τους ανθρώπους που υπηρέτησαν με πίστη, ήθος και αγάπη τον σύλλογο, είτε από διοικητικό ρόλο είτε από την εξέδρα. Ακόμα κι όταν δεν είναι πια κοντά μας, παραμένουν ζωντανοί στη συλλογική μνήμη και την ιστορία της ομάδας μας.

Η 31η Αυγούστου 2015 είναι μια ημερομηνία που έχει χαραχτεί βαθιά στη μνήμη όλων. Εκείνη την ημέρα, ο Κώστας Σαμαράς, πρόεδρος της ομάδας στην ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1985, και ο Νίκος Οικονομίδης, εμβληματικός φίλαθλος και «φωνή» των επιτυχιών της ΑΕΛ Novibet, έφυγαν από τη ζωή.

Ο Κώστας Σαμαράς αποτέλεσε εξέχουσα φυσιογνωμία της διοικητικής ιστορίας της ΑΕΛ Novibet, με κορυφαία στιγμή την πρώτη μεγάλη κούπα στην ιστορία του συλλόγου. Άνθρωπος με τεράστια προσφορά και ξεχωριστό αποτύπωμα στην πορεία της ομάδας.

Ο Νίκος Οικονομίδης δεν ήταν απλώς οπαδός. Ήταν η φωνή πίσω από τις μεγάλες στιγμές, πάντα με σεβασμό, ήθος και αγάπη για τη «Βασίλισσα του Κάμπου». Ένας φίλαθλος που έγινε σύμβολο.

Δέκα χρόνια μετά, η απουσία τους παραμένει αισθητή. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τους τιμά, τους θυμάται και τους ευχαριστεί. Για την αφοσίωση, τη διαδρομή και την αγάπη τους προς την ΑΕΛ Novibet.

Η μνήμη τους είναι ζωντανή. Και θα μείνει για πάντα."