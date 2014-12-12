Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της «ευχαριστεί το πολυπληθές φίλαθλο κοινό της για τη μαζική παρουσία του στον πρόσφατο αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Παρά τα όσα βλαπτικά και αναληθώς κάποιοι προσπαθούν να μας προσάψουν και το δυσμενές αγωνιστικό αποτέλεσμα, η ομάδα μας έλαβε όλη την απαιτούμενη ενέργεια και το μήνυμα για επικείμενες δυναμικές εμφανίσεις και νικηφόρα αποτελέσματα.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι να ανταμείψουμε άμεσα τον κόσμο μας, δίνοντάς του χαρά και ελπίδα.

Η ΑΕΛ Novibet οργανώνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα, για να μπορεί να βρίσκεται εντός των φετινών της στόχων.

Και επειδή το πρωτάθλημα στη Super League είναι μαραθώνιος, η υπομονή και σε αυτή την περίπτωση είναι αρετή.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι αλλαγές που προσφάτως συντελέστηκαν στο αγωνιστικό τμήμα και το εξαιρετικό κλίμα στις τάξεις των ποδοσφαιριστών μας θα δώσουν όλες τις λύσεις που επιζητούμε.

Καλούμε το φίλαθλο κοινό μας να συνεχίσει να στηρίζει και να εμπιστεύεται και φέτος το πλάνο του οργανισμού, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί και θα παλεύουμε διαρκώς για το καλύτερο».