Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει "την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή Τάσο Κρητικό.

Η παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην πετυχημένη πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League και η συνεισφορά του θα παραμείνει κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet τον ευχαριστεί για την επαγγελματική του στάση και την αγωνιστική του προσφορά και του εύχεται καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του".