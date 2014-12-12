ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet: Λύση συνεργασίας με τον Τάσο Κρητικό
Αθλητικά | 10 Σεπ 2025, 11:18
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει "την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή Τάσο Κρητικό.
Η παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην πετυχημένη πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League και η συνεισφορά του θα παραμείνει κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας.
Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet τον ευχαριστεί για την επαγγελματική του στάση και την αγωνιστική του προσφορά και του εύχεται καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του".
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.