Σε ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αναφέρονται τα εξής:

"Συμπληρώνεται σήμερα ένας ακόμη χρόνος από την ημέρα που η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet και το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησαν πρόωρα τον Αντόνιο Ντε Νίγκρις. Δεκαέξι χρόνια μετά, η παρουσία του «Ελ Τάνο» εξακολουθεί να ζει μέσα στις μνήμες όσων τον γνώρισαν και όσων τον αγάπησαν από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη βυσσινί φανέλα.

Ο Αντόνιο υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής γεμάτος πάθος, ενέργεια και πίστη στις δυνατότητές του. Ήρθε στη Λάρισα με όνειρο να προσφέρει στην ΑΕΛ Novibet και να ξαναβρεί τη θέση του στην εθνική ομάδα του Μεξικού, με την οποία είχε ήδη καταγράψει σημαντικές στιγμές. Το χαμόγελο, ο χαρακτήρας και η αγωνιστικότητά του τον έκαναν γρήγορα αγαπητό στους συμπαίκτες, στους προπονητές και στον κόσμο.

Τη νύχτα της 16ης Νοεμβρίου 2009 η καρδιά του τον πρόδωσε, στερώντας από την οικογένεια, τους φίλους και το ποδόσφαιρο έναν άνθρωπο μόλις 31 ετών. Πίσω του άφησε τη σύζυγό του Σόνια και την μικρή τότε κόρη τους Μιράντα, που κουβαλούν μέχρι σήμερα την κληρονομιά του.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τιμά με σεβασμό τη μνήμη του Αντόνιο Ντε Νίγκρις. Για εμάς, δεν υπήρξε απλώς ένας ποδοσφαιριστής: υπήρξε κομμάτι της ιστορίας μας. Και θα παραμένει πάντα εκεί, ανάμεσα στα αστέρια που έφυγαν νωρίς, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ.

Αθάνατος, «Ελ Τάνο»"