Με θέατρο Σκιών -διπλή παράσταση και σήμερα, Δευτέρα, συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις του Δήμου Λαρισαίων για τη φετινή εμποροπανήγυρη Λάρισας. Η «αυλαία» πέφτει αύριο, Τρίτη, με μια μεγάλη συναυλία των αγαπημένων «Ντουμαλάνι», που αναμένεται να δώσουν πιο παραδοσιακό χρώμα στη βραδινή διασκέδαση.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες, με μπάσκετ 3x3, skateboard, εργαστήρια χειροτεχνίας-ζωγραφικής, ταχυδακτυλουργούς-ανιματέρ, μουσικές από dj sets, θέατρο Σκιών. Τον καλύτερό τους εαυτό έδωσαν το απόγευμα του Σαββάτου οι έφηβοι του Εργαστηρίου του Θεσσαλικού Θεάτρου, με τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη να δίνουν μια διαφορετική «νότα» στη φετινή εμποροπανήγυρη.

Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση με τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη!

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση: 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση: 20:30

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Παραδοσιακό-λαϊκό γλέντι με τους αγαπημένους «Ντουμαλάνι»