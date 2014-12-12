Η πιο αγαπημένη φθινοπωρινή γιορτή επιστρέφει με παλιά αντικείμενα σε νέες… περιπέτειες. Από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, στην Πατρόκλου 8, το παζάρι «Παλιά & Αγαπημένα» που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας μας περιμένει με εκατοντάδες μοναδικούς θησαυρούς.

Βιβλία που πέρασαν από χέρι σε χέρι, παιχνίδια που χάρισαν χαμόγελα, κοσμήματα που ταξίδεψαν σε περασμένες εποχές, δίσκοι βινυλίου, πίνακες, διακοσμητικά και μικροέπιπλα που κουβαλούν μνήμες και συναισθήματα — αλλάζουν χέρια και στηρίζουν τις δράσεις του Συλλόγου, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους σ’ ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και προσφοράς.

Μπορεί κάτι παλιό… να γίνει ξανά καινούργιο; Στο παζάρι «Παλιά & Αγαπημένα», ναι! Αυτή ήταν και η ιδέα πάνω στην οποία φίλοι και εθελοντές του Συλλόγου λειτούργησαν το πρώτο παζάρι το 2002 — μια πρωτοβουλία που με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες και σταθερές δράσεις της πόλης. Ένας θεσμός γεμάτος συναίσθημα, νοσταλγία και δημιουργικότητα· ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας που αγαπούν το παλιό, το αυθεντικό και το όμορφο. Μια ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικά κομμάτια, να στηρίξουν τις δράσεις του Συλλόγου και να γίνουν μέρος μιας ζωντανής κοινότητας αποδοχής και προσφοράς.

Πώς λειτουργεί

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, (αλλά και κατά τη διάρκεια του παζαριού) όσοι το επιθυμούν προσφέρουν στον Σύλλογο αγαπημένα τους αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια. Στη συνέχεια με πολλή φροντίδα και μεράκι, τα μέλη και οι εθελοντές του Συλλόγου δίνουν νέα ζωή στα αντικείμενα, καθαρίζοντάς τα και ταξινομώντας τα σε μια όμορφα στημένη αγορά, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Έτσι, παλιά αγαπημένα αντικείμενα βρίσκουν νέους ανθρώπους που θα τα αγαπήσουν ξανά, ενώ κάθε μικρή αγορά γίνεται πράξη στήριξης για ένα πολύτιμο έργο.

Παζάρι Παλιά κι Αγαπημένα

Πατρόκλου 8, Λάρισα

Διάρκεια: 27 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 10:00 π.μ. – 10:00 μ.μ.

Τηλ.: 2410 613112 (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 16:00)