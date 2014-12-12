Σε ένα παιχνίδι με ρυθμό, φάσεις και ένταση στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet έμειναν στο 1-1 για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά και τους «βυσσινί» να δείχνουν χαρακτήρα και να βρίσκουν την ισοφάριση, παρότι αγωνίστηκαν για πολλή ώρα με δέκα παίκτες.

Τι είδαμε

Ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο που εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα των παικτών του και προσπάθησε να δημιουργήσει από τα άκρα ιδιαίτερα από την πλευρά του Μπάκου. Από την άλλη, η ΑΕΛ φάνηκε πιο επιθετική και προσπάθησε να δημιουργήσει από την πλευρά του Τούπτα, ενώ καλή παρουσία είχε και ο Χατζηστραβός που μοίραζε παιχνίδι, ενώ του ακυρώθηκε και γκολ.

Ωστόσο, η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Πασάς έκοψε τα πόδια των «βυσσινί», οι οποίοι στη συνέχεια της φάσης δέχτηκαν και το γκολ από πέναλτι που έκανε ο Δεληγιαννίδης στον Μπάκου και εκτέλεσε εύστοχα ο Οζέγκοβιτς. Από εκεί και έπειτα, οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου πήραν τον έλεγχο του ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, αν και στην αρχή φάνηκε πως οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του ρυθμού, οι «βυσσινί» άρχισαν να βρίσκουν τα πατήματά τους. Με την είσοδο των Ουάρντα και Κοσονού πίεσαν περισσότερο και, μετά το γκολ του Πέρες, πήραν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, παρότι έπαιζαν με δέκα παίκτες. Από την άλλη, ο Ατρόμητος όσο περνούσε η ώρα άρχισε να δείχνει αντίδραση, ωστόσο το ματς έληξε ισόπαλο. Καταλυτικός ο Ουάρντα ο οποίος άλλαξε τις ισορροπίες μετά την είσοδο του στο ματς.

Πίεσε η ΑΕΛ

Στο 11’ ο Μπάκου έκανε το πρώτο σουτ του αγώνα, με τον Μελίσσα να μπλοκάρει, ενώ στο 14’ ο Χατζηστραβός σκόραρε ύστερα από πάσα του Τούπτα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με τους «βυσσινί» να φωνάζουν για τη φάση. Η ΑΕΛ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 16’, πρώτα με το σουτ του Σαγάλ που έδιωξε εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης και αμέσως μετά με την κεφαλιά του Κοβάτσεβιτς που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Τα άλλαξε όλα η κόκκινη

Η εικόνα του ματς άλλαξε στο 23’, όταν ο Πασάς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μανσούρ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Δεληγιαννίδης ανέτρεψε τον Μπάκου μέσα στην περιοχή και ο Ματσούκας υπέδειξε το πέναλτι. Στο 28’ ο Οζέγκοβιτς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, δίνοντας προβάδισμα στον Ατρόμητο. Στο 43’ η ομάδα του Βόκολου πλησίασε σε δεύτερο γκολ, με τον Παλμεζάνο να σουτάρει άουτ από καλή θέση. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ατρόμητο να έχει το προβάδισμα (1-0).

Στα ίσια με τον Πέρες

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να βρει αντίδραση, ενώ ο Ατρόμητος, με παίκτη παραπάνω, έβγαινε επικίνδυνα όταν έκλεβε την μπάλα. Στο 60’ οι «βυσσινί» έφτασαν στην ισοφάριση: ο Ατανάσοφ έδωσε ωραία μακρινή πάσα στον Δεληγιαννίδη, εκείνος γύρισε στον Πέρες και με άμεσο σουτ έκανε το 1-1.

Λίγο αργότερα, στο 69’, παραλίγο να γίνει το απρόοπτο για την ΑΕΛ, όταν σε προσπάθεια για διώξιμο ο Ατανάσοφ έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το τέρμα της ομάδας του, παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ. Ο ρυθμός έμεινε καλός, με τον Ατρόμητο να πιέζει και την ΑΕΛ να ψάχνει χώρο στις αντεπιθέσεις.

Στο 82’ καταγράφηκε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Τσαντίλας γύρισε όμορφα μέσα στην περιοχή και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Τελικά, ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, ένταση και καλό ρυθμό στο Περιστέρι.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές (82′ Γκαρθία), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (69′ Τσαντίλας), Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο (60′ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (59′ Κοσονού), Πέρες (85′ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (59′ Ουάρντα), Σαγκάλ (77′ Γκαράτε), Τούπτα (86′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς

(*) φωτογραφία intime

monobala.gr