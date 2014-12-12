Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη, η ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, σωματεία και Ομοσπονδίες, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει μεταξύ άλλων και 13ωρη εργασία.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι δημοσιογράφοι με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11.00.

Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία, η οποία θα ξεκινήσει στις 10.30 π.μ.

Την συγκέντρωση διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, συμμετέχοντας φορείς και σωματεία της περιοχής