Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, πιστό στην αποστολή του να αναδεικνύει τον πλούτο της φύσης και την ελληνική γαστρονομία, διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων και την Επιτροπή για την Πόλη της Τρούφας, την Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας.

Μία εμπειρία μοναδική, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, κατά την τετραήμερη διάρκειά της.

Η Γιορτή, με πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμινάρια για την τρούφα και τα μανιτάρια, παιδικά δρώμενα, κυνήγι τρούφας και φυσικά την κορύφωση του Σαββάτου, όπου δεκάδες σεφ μαγειρεύουν και προσφέρουν δωρεάν εδέσματα με τρούφα και μανιτάρια, αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή και πανελλήνιο σημείο αναφοράς.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι πάντα δωρεάν για το κοινό και αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην πολύτιμη συμβολή εθελοντών και χορηγών.

Ωστόσο, η διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα, ο συνεχής εμπλουτισμός, η οργάνωση και εν τέλει η βιωσιμότητα της Γιορτής.

Στη βάση αυτή και έπειτα από συζήτηση όλων των συνεργαζόμενων για αυτή, αποφασίστηκε η Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας να πραγματοποιείται πλέον κάθε δύο χρόνια.

Στο δε χρονικό διάστημα μεταξύ δύο Γιορτών, θα διοργανώνονται και θα προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, μικρότερες θεματικές εκδηλώσεις, όπως γαστρονομικές παρουσιάσεις, κυνήγι τρούφας, κ.ά.

Έτσι, διατηρείται ζωντανό το πνεύμα της μεγάλης γιορτής και η επαφή με φίλους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι δε απολύτως συνεπές με το γεγονός ότι η Καλαμπάκα έχει χαρακτηριστεί ως Πόλη της Τρούφας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν οι πρώτες πρωτοβουλίες.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αυτό το μοναδικό ταξίδι γεύσεων και πολιτισμού και σας περιμένουμε, είτε στις μικρές, είτε στις μεγάλες μας συναντήσεις!