Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 26/09, σε όλα τα σχολεία της χώρας με δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα.

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τους χωρίς τσάντα, αφού δεν θα πραγματοποιηθούν τα κανονικά μαθήματα, αλλά θα οργανωθούν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η ημέρα έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να περιορίσει τον καθιστικό τρόπο ζωής και την υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλους ασφαλείς δημόσιους χώρους, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.