Τα καλοκαίρια δεν είναι πια αθώα, η ζέστη και οι καύσωνες επιφέρουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αυξάνουν τους θανάτους λόγω ζέστης. Πάντα οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούσαν απώλειες σε ζωές, ειδικά σε άτομα με προβλήματα υγείας και μεγάλης ηλικίας. Η κλιματική αλλαγή όμως έφερε ακόμη πιο καυτά καλοκαίρια και συχνότερους καύσωνες, με αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό των νεκρών λόγω ζέστης σε επίπεδο Ευρώπης το φετινό καλοκαίρι.

Υπολογίζεται ότι το φετινό καλοκαίρι στη Λάρισα έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι απο τη ζέστη. Πρόκειται για συμπεράσματα μεγάλης ανάλυσης σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις, που πραγματοποίησαν ερευνητές του Imperial College London και του London School of Hygiene and Tropical Medicine. Σύμφωνα με τα δεδομένα των ερευνητών, οι θάνατοι από ζέστη φέτος από Ιούνιο έως και Αύγουστο ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με ένα καλοκαίρι που δεν θα είχε επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Εκτιμήθηκε πως από τους 24.400 θανάτους λόγω υψηλών θερμοκρασιών το 2025, οι 16.500 (το 68%) θα είχαν αποφευχθεί σε ένα καλοκαίρι που δεν θα είχε υπερθερμανθεί λόγω κλιματικής αλλαγής.

Στην έρευνα, την οποία δημοσιεύει η Καθημερινή (Γιάννης Ελαφρός) εξετάστηκαν συνολικά 14 ελληνικές πόλεις. Εκτός της Αθήνας -στην οποία προκλήθηκαν φέτος 630 επιπλέον θάνατοι λόγω ζέστης σε σύνολο 808 στην Ελλάδα-, άλλες πόλεις που ξεχωρίζουν είναι η Πάτρα, η δεύτερη μετά την πρωτεύουσα σε απόλυτο αριθμό υπερβαλλόντων θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό (39) και η Κατερίνη, η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή, όπως εξηγεί ο κ. Κωνσταντινούδης. Σημαντικές απώλειες καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, με 59 νεκρούς λόγω ζέστης, εκ των οποίων οι 43 οφείλονται στις αυξημένες θερμοκρασίες λόγω κλιματικής αλλαγής, ποσοστό μεγαλύτερο από την Αθήνα. Υψηλή κλιματική επίδραση παρατηρούμε και σε Χανιά και Καλαμάτα.

Πώς όμως υπολογίζεται ο αριθμός των μη αναμενόμενων θανάτων, που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή; «Σε συνεργασία με επιστήμονες από το London School of Hygiene and Tropical Medicine και την ομάδα World Weather Attribution, εκτιμήσαμε πώς θα ήταν η θερμοκρασία σε ένα υποθετικό σενάριο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Χρησιμοποιήσαμε αυτήν τη “θερμοκρασία αναφοράς”, μαζί με τις πραγματικά παρατηρούμενες θερμοκρασίες και τις καμπύλες που συνδέουν τη θνησιμότητα με τη θερμοκρασία, για να υπολογίσουμε πόσοι θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή», εξηγεί στην εφημερίδα ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, λέκτωρ Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Grantham Institute for Climate Change and the Environment, Imperial College London και εκ των συντακτών της έρευνας.

K.T. kosmoslarissa.gr