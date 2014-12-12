Εκπνέει αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μόλις το Υπουργείο στείλει τα σχετικά δεδομένα, το πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει και θα στείλει τους ιδρυματικούς λογαριασμούς στους νέους φοιτητές.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, σε μήνυμά του καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τους συγχαίρει για την επιτυχία τους.

«Από σήμερα ξεκινά ένα νέο και συναρπαστικό ταξίδι στη ζωή σας.

Το Πανεπιστήμιό μας είναι ένας ζωντανός χώρος μάθησης, έρευνας και δημιουργίας, όπου θα αποκτήσετε όχι μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες φιλίες και εμπειρίες που θα σας συνοδεύουν για πάντα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι πλέον το σπίτι σας. Καλώς ήρθατε» αναφέρεται στο μήνυμα του κ. Μπιλλίνη.

taxydromos.gr