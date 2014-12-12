Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η Εκκλησίας μας τιμά τη μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ επισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, και πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του αγίου, στο υπόγειο του καμπαναριού του Μητροπολιτικού Ναού, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

–ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου, στις 6.00 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και θα διαβαστούν οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Νεκτάριο.

.-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Νοεμβρίου, 7.30 π.μ. ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

–ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Νοεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στον άγιο Νεκτάριο.

Σε όλες τις ιερές Ακολουθίες θα τίθεται προς προσκύνηση τεμάχιο του θαυματουργού λειψάνου του αγίου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.

–Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ.μ. ΟΜΙΛΙΑ στη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ, στον Άγιο Αχίλλιο. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κ. Παύλος Νταφούλης, Ψυχίατρος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Δικαιολογίες…».