Πανηγυρίζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Βησσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης ο θαυματουργός.

Στην Πλατεία Λαού βρίσκεται το ομώνυμο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο που κοσμεί το κέντρο της πόλεως, το οποίο με πολλή αγάπη έχτισαν και συντηρούν οι Λαρισαίοι αδελφοί μας.

Με τη χάρη του Θεού θα κορυφωθούν και φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

- Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., θα τελεσθεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.

- Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, θα ψαλλεί ο πανηγυρικός Όρθρος και θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία.

- Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., θα ψαλλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Βησσαρίωνος.