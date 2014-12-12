Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.

Ως εκ τούτου το λατρευτικό πρόγραμμα της πανηγύρεως έχει ως εξής:

– Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ., θα ψαλλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Οδηγήτριας, στο κέντρο της πόλεως.

– Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 π.μ., θα ψαλλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετ´ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

– Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 μ.μ., θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για την εορτς των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.