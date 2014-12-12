Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.

Την παραμονή της εορτής στην Κοινότητα των Αγίων Αναργύρων, στη Μελία και στο Αχίλλειο ακούστηκαν κωδωνοκρουσίες και στη συνέχεια τελέστηκε εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Ανήμερα της εορτή σε όλους τους ναούς ψάλθηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία και τελέστηκε αρτοκλασία-ύψωμα προς τιμή των Αγίων.

Στους Αγίους Αναργύρους παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης και Σ. Νταφόπουλοςο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο Πρόεδρος Γ. Τσικρίκας και το μέλος του ΤΣ Γ. Παπακωνσταντίνου και ο υποδιοικητής του ΑΤ Κιλελέρ Απ. Τατσιώνας.