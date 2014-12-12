Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Κοινότητα Νέων Καρυών διοργανώνουν το ετήσιο πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού, με αφορμή την εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο ομώνυμο ξωκλήσι που δεσπόζει στην περιοχή.

Αφιερωμένη στο ομώνυμο ξωκλήσι, η εκδήλωση αυτή αποτελεί πηγή ευλογίας και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, καθώς και ζωντανή συνέχεια της παράδοσης και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ένα αυθεντικό θρακιώτικο γλέντι, με τον ιδιαίτερο παλμό και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τα γλέντια της Θράκης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θρησκευτικές εκδηλώσεις: Εσπερινός την Πέμπτη 28/8 και Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 29/8 στο γραφικό ξωκλήσι.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Θρακιώτικο γλέντι στην πλατεία του χωριού με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορούς από χορευτικά συγκροτήματα και γλέντι για όλους. Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά το μουσικό σχήμα Εβρίτικη Ζυγιά και η μουσικός Κατερίνα Δούκα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Δήμου Κιλελέρ.