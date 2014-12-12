Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα (Πολιτιστικό Κέντρο/6.30 μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι "οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για την στάση πληρωμών, την θανάτωση πάνω από 400.000 πρόβατα σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις-ψίχουλα του ΕΛΓΑ που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι.

Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ότι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκή αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία είναι μονόδρομος για μας οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και τo internet".

Και συνεχίζοντας η ΕΟΑΣΝΛ καλεί "τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους του Νομού να συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα. Ενωμένοι σαν γροθιά θα δώσουμε την μάχη της επιβίωσης και θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν και μας φτωχαίνουν. Όλοι εκεί – να μην λείψει κανείς – θα νικήσουμε!"