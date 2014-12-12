Υπενθυμίζεται ότι η Εορταστική Παρέλαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025. Το φετινό θέμα είναι «Τα Βιβλία των Χριστουγέννων – Παραμύθια που ζωντανεύουν», ενώ στους δρόμους της

πόλης θα παρελάσουν άρματα διακοσμημένα με εντυπωσιακά, τρισδιάστατα βιβλία, ενώ πρωτότυπα παραμύθια θα ζωντανέψουν μέσα από ξωτικά, αστέρια, χιονονιφάδες και δώρα, ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους σε έναν μαγικό, γιορτινό κόσμο.

Η παρέλαση θα πλαισιωθεί από μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα και φαντασμαγορικά εφέ, μεταμορφώνοντας το κέντρο της Λάρισας σε μια ζωντανή σκηνή χαράς και χριστουγεννιάτικης φαντασίας, ενώ η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ένα πάρτυ στην Κεντρική Πλατεία.

Μάλιστα, φέτος, η συμμετοχή -με συμβολικό τίμημα (2 ευρώ/άτομο)- στη γιορτινή παρέλαση γίνεται ευκαιρία για μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και στήριξης στο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο και το σημείο παραλαβής των στολών, αλλά και τον τρόπο ενίσχυσης του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο Δήμος Λαρισαίων ευχαριστεί θερμά τους συμπολίτες για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα συμμετοχής σε αυτή τη φαντασμαγορική εκδήλωση, μια γιορτή φαντασίας, δημιουργίας και παιδικού ονείρου, που έρχεται να μοιράσει χαμόγελα και ευτυχισμένες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.



