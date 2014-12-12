Περισσότερες από 300 υιοθεσίες έγιναν το 2024 στη χώρα μας, με τις μισές να αφορούν βρέφη και τις υπόλοιπες παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών, αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές έγιναν στην Αττική, ενώ σε 24 περιπτώσεις τα παιδιά υιοθετήθηκαν μέσω διακρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με νέα δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, το 2024 υιοθετήθηκαν συνολικώς 301 παιδιά. Οι 186 έγιναν από παντρεμένα ζευγάρια και οι 36 από μονογονεϊκές οικογένειες (οι 5 ήταν άνδρες και οι 31 γυναίκες). Ο αριθμός των υιοθεσιών από μονογονεϊκές οικογένειες ήταν αυξημένος κατά 50% έναντι του 2023 (ήταν 24).

Υπήρξαν επίσης 40 περιπτώσεις κατά τις οποίες η υιοθεσία έγινε από τον/την σύζυγο του βιολογικού γονέα του παιδιού. Στις υπόλοιπες 39 περιπτώσεις είναι αδιευκρίνιστη η οικογενειακή κατάσταση του θετού γονέος.

Οι περισσότερες υιοθεσίες (οι 192 από τις 301) αφορούσαν παιδιά ηλικίας έως και 10 ετών.

Ειδικότερα, οι ηλικίες τους ήταν:

Νεογέννητα έως και 5 ετών: 130 παιδιά

6-10 ετών: 62 παιδιά

Ωστόσο υιοθετήθηκαν και 32 έφηβοι (ηλικίες 11-18 ετών), καθώς και 77 ενήλικες 19 ετών και άνω. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς των υιοθετημένων τέκνων, τα 123 είχαν γεννηθεί εντός γάμου αλλά οι γονείς τους τα έδωσαν για υιοθεσία. Υπήρχαν επίσης 135 που είχαν γεννηθεί εκτός γάμου. Τα υπόλοιπα είναι αδιευκρίνιστα.

Οι περισσότερες υιοθεσίες (οι 166 από τις 301) έγιναν στην Αττική. Ακολουθεί η Βόρεια Ελλάδα με 65 και η Κεντρική Ελλάδα με 29.

Στην Κεντρική Ελλάδα (περιλαμβάνονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και τα Ιόνια Νησιά), υπάρχει μια αρνητική μεταβολή κατά 19,4% σε σχέση με το 2023, όταν η υιοθεσίες είχαν ανέλθει σε 36.

Όσον αφορά το φύλο των τέκνων, οι υιοθεσίες είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από iatropedia.gr)