Με την παρούσα θητεία να ολοκληρώνεται και τις εκλογές του ΤΕΕ της 19ης Μαΐου να πλησιάζουν, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ κ. Νίκος Παπαγεωργίου προχωρά στον απολογισμό του έργου του Τμήματος.

Αναλυτικά:

Αγαπητή και αγαπητέ συνάδελφε,

Ολοκληρώνοντας την θητεία μας στο Τεχνικό Επιμελητήριο, παραθέτω τον απολογισμό των δράσεων μας, όπως οφείλω να κάνω δημόσια, με την ελπίδα και την πεποίθηση η ότι η διοίκησή μας φάνηκε αντάξια των προσδοκιών σας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμπλήρωσε έναν αιώνα συνεχούς λειτουργίας αλλά και ουσιαστικής προσφοράς στην πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρα μας. Από το Νοέμβριο του 1923 μέχρι σήμερα, έχουμε διανύσει δεκαετίες «τεκτονικών» αλλαγών και εξέλιξης ως κράτος, με το ΤΕΕ να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και πολλές φορές να τις οδηγεί.

Οι Έλληνες Μηχανικοί έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Το ΤΕΕ, εδώ και 100 χρόνια σχεδιάζει το μέλλον. Σε αυτήν την πορεία του χρόνου το αποτύπωμα των Ελλήνων μηχανικών είναι ισχυρό και διαχρονικά θετικό. Χιλιάδες μηχανικοί, όλων των ειδικοτήτων, συμβάλλουμε καθημερινά, έμπρακτα, στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, στην παραγωγή εγχώριου προϊόντος. Άλλωστε, σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα φέρει τη σφραγίδα του Μηχανικού.

Τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει κορυφωθεί, με σημαντικό μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό έργο τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. Τι είναι όμως αυτό που στα αλήθεια κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο τόσο σημαντικό για την κοινωνία, την οικονομία αλλά και τους ίδιους τους Μηχανικούς;

Στη μεγάλη -εθνική- εικόνα, το ΤΕΕ αποτελεί τον αξιόπιστο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας σε μεγάλα έργα, τεχνικές οδηγίες αλλά και στον πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα, λειτουργούν ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες, όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, οι ελεγκτές δόμησης, το e-κτηματολόγιο, πιστοποίηση εκτιμητών ακινήτων, οι ελεγκτές ΑΠΕ, το Ίδρυμα Μικροπιστώσεων από το ΤΜΕΔΕ, το e-άδειες.

Στο E–adeies, είναι πλέον Πυροσβεστική – Αστυνομία και Συμβούλια αρχιτεκτονικής. Είναι σε λειτουργία το νέο «Εξοικονομώ», όπου το Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωσή του προς όφελος των μηχανικών και των καταναλωτών, συντονίζοντας τη διαβούλευση όλων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ με σκοπό την παραγωγή και κατάθεση προτάσεων προς την κυβέρνηση, η πλειοψηφία των οποίων και υιοθετήθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον ένα πολύ πιο δίκαιο και αποτελεσματικό πρόγραμμα.

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη ξεκινήσει μία σειρά από πολύ σημαντικά έργα που αλλάζουν την Ελλάδα, όπως ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το Πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων αλλά και η Ψηφιοποίηση των Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας της Χώρας, η οποία ξεκίνησε μάλιστα από τη Λάρισα έπειτα από αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ.

Με συνεχείς παρεμβάσεις προς τον Πρωθυπουργό, σε Επιτροπές της Βουλής, το Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμους και λοιπούς φορείς, παλεύουμε καθημερινά για τον μηχανικό, για την ανάπτυξη, για την κοινωνία.

Από την Θεσσαλία και το Τμήμα μας άλλωστε, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων η ιδέα του Ε-65, το φράγμα του Αχελώου, η ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, μετατρέποντας το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας σε πρωταγωνιστή και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Πετύχαμε πολλά την τελευταία πενταετία, με μεθοδική προσπάθεια και δυναμική παρουσία τόσο για την κοινωνία και την ανάπτυξη όσο και για τους μηχανικούς.

Έμπρακτα δίπλα στις ανάγκες των Μηχανικών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο προσφέρει πολλά στον κλάδο. Το Τμήμα μας το απέδειξε την τελευταία πενταετία με μια μεγάλη γκάμα δράσεων, πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που είχαν στο επίκεντρό τους τα μέλη του.

Εν μέσω της πανδημίας κάναμε παρεμβάσεις αιτούμενοι μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων μηχανικών και του κλάδου. Επιπλέον, δημιουργήσαμε ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στο επάγγελμά μας, κάτι που κάναμε και για όλη τη νομοθεσία που αφορούσε τις φυσικές καταστροφές που βιώσαμε, παρέχοντας έτσι όλη την απαραίτητη ενημέρωση στα μέλη μας από ένα σημείο αναφοράς.

Ως ΤΕΕ/ΤΚΔΘ συντονίσαμε τη διαβούλευση με όλα τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ για την βελτίωση του προγράμματος Εξοικονομώ, πετυχαίνοντας πολλά για τη βελτίωσή του. Η επιτυχία μας έγκειται στο γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες χρονιές, το 2021 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα μοριοδότησης το οποίο αποτελεί πρόταση του ΤΕΕ-ΚΔΘ, βάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τέλος στο σύστημα first come – first served, ενώ σταθεροποιήθηκε και η ημερομηνία υποβολής. Είναι κοινή παραδοχή πως είναι ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα για όλους και το μόνο πως χρήζει γενικής αποδοχής. Επιθυμία μας ήταν να βάλουμε τέλος στο φαινόμενο όπου οι μηχανικοί ήταν μέχρι τα χαράματα στα γραφεία τους για να πατάνε ανανέωση στις πλατφόρμες. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα προγράμματα που σχεδιάσαμε είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης φυσικά και θα τα αναζητήσουμε στη νέα μας θητεία.

Προχωρήσαμε σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κυβέρνηση για θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς. Για παρατάσεις προθεσμιών (αυθαιρέτων, εξοικονομώ, σεισμόπληκτα, ΕΣΠΑ), για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό, για τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολλεγίων.

Προτείναμε και σχεδιάσαμε, μαζί με το ΤΜΕΔΕ, μία σειρά “εργαλείων” για τον μαχόμενο μηχανικό: Η μικροχρηματοδότηση των μηχανικών και των εταιρειών που είναι μέλη είναι πλέον γεγονός: με λίγα “κλικ”, από το γραφείο του, ο μηχανικός έχει πρόσβαση σε κεφάλαια έως 25.000 € προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της επιχείρησής του και να ενισχύσει τη ρευστότητά του. Επιπλέον, σύντομα όλοι οι μηχανικοί θα μπορούν να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, για όλα τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, μικρά και μεγάλα. Με αυτόν τον τρόπο, από τη μία ο μηχανικός ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό παρέχοντας εξασφαλίσεις στους ιδιώτες για την ποιότητα των έργων, από την άλλη θα καλύπτονται με ασφάλεια αστικής ευθύνης για τα έργα αυτά. Τέλος, λόγω των φυσικών καταστροφών, για όλα τα δημόσια έργα που ξεκίνησαν από 1/1/2024, οι εγγυητικές επιστολές του ΤΜΕΔΕ έχουν έκπτωση 30%.

Βασική μας προτεραιότητα αποτέλεσε και ο ανασχεδιασμός περιεχομένου της ιστοσελίδας μας με έμφαση στην τεχνική και οικονομική ενημέρωση, αλλά και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη του ΤΕΕ, στο ίδιο πλαίσιο διευκόλυνσης της καθημερινότητας αλλά και της ροής της πληροφορίες. Δημιουργήσαμε ειδικές ιστοσελίδες συμπεριλαμβάνοντας όλη την νομοθεσία περί της πανδημίας, περί σεισμών, περί Ιανού, Daniel κλπ. Επιχειρήσαμε ταυτόχρονα τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τα μέλη του ΤΕΕ, μέσω της δημιουργίας σελίδας φιλοξενίας του επαγγελματικού προφίλ κάθε μέλους, για την εύκολη πρόσβαση επιχειρήσεων/εργοδοτών στο επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος.

Σημαντικές ήταν όμως και οι επιμορφωτικές πρωτοβουλίες μας. Διενεργήσαμε σειρά σεμιναρίων κατάρτισης και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέλη μας, με μια ευρύτατη θεματολογία που αφορούσε μεταξύ άλλων στον προσεισμικό έλεγχο, στη διαδικασία αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων, στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και στους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης.

Παράλληλα, φροντίσαμε για την λειτουργία της ΔΕΣΕΚ (Δομής Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Μηχανικών) μέσω της οποία παρέχονται στα μέλη μας σεμινάρια σε θέματα πολεοδομικά, ενεργειακά, νομικά, οικονομίας και διοίκησης.

Προχωρήσαμε επίσης στην ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Μηχανικού προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα για νομικά, φοροτεχνικά αλλά και θέματα αδειών, αυθαιρέτων και αμοιβών.

Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Εστιάσαμε σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κλάδο, με πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με σκοπό την παραγωγή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου γύρω από τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο των κατασκευών και της μεταποίησης που είναι τα υψηλότερα από όλους τους άλλους κλάδους, η δε νομοθεσία πολύπλοκη και ανεπαρκής. Προετοιμάσαμε πόρισμα -μίας ακόμη- ομάδας εργασίας που περιγράφει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε κάθε εργαζόμενος στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης να πιστοποιείται κατόπιν εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, με απώτερο σκοπό την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καταλήγουμε στην πρόταση για την υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά και την σχετική τους πιστοποίηση και την διασύνδεση αυτών με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εισηγούμαστε μάλιστα τόσο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και το πρόγραμμα εξετάσεων – πιστοποίησης να διενεργούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Γνωρίζουμε παράλληλα, πως η νέα εποχή του έντονου ανταγωνισμού, απαιτεί από πλευράς μας εξωστρέφεια και κινητικότητα. Και ως Τμήμα το πετύχαμε. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το JOIST Business Innovation Park, το Ελληνο-Ιταλικό επιμελητήριο. Επιπλέον, το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι πλέον μέλος του Ελληνο – Κινεζικού Επιμελητηρίου και μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μέλη μας που ενδιαφέρονται για την αγορά της Κίνας ποικιλοτρόπως. Ήδη, σχεδιάζουμε την πρώτη αποστολή μας στην Κίνα στο τέλος του έτους.

Επιπλέον, συμμετείχαμε στις Δράσεις «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του Επιμελητηρίου Λάρισας που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του τμήματος. Συμμετείχαμε στην έκθεση για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ με περίπτερο και ενημερώσαμε τους πολίτες για πρώτη φορά για τον ρόλο του μηχανικού στο πρόγραμμα.

Δώσαμε μάχες καθημερινά για τον κλάδο των μηχανικών, με σθένος και επιμονή και πετύχαμε πολλά.

Ισχυρό Κοινωνικό Αποτύπωμα

Η συμμετοχή του Τμήματός μας ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και επιδραστική σε ποικίλους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής της Θεσσαλίας.

Προχωρήσαμε στην καταγραφή και την κωδικοποίηση της Αρχιτεκτονικής μας κληρονομίας, ώστε αυτή να μπορεί να αξιοποιηθεί. Καταγράψαμε εκατοντάδες αξιόλογα κτίρια, αποτυπώνοντάς τα φωτογραφικά, αλλά και συλλέγοντας όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τα αφορούν. Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί. Δημιουργήσαμε μια διαδραστική πλατφόρμα σε περιβάλλον GIS και Google Maps, ώστε ο κάθε πολίτης ή ενδιαφερόμενος να μπορεί να πλοηγηθεί με υπόβαθρο τον χάρτη, να δει αυτά τα κτίρια αλλά και να προτείνει σε πραγματικό χρόνο, κάποιο κτίριο το οποίο θεωρεί αξιόλογο ώστε να συμπεριληφθεί. Πλέον, στην Περιφέρειά μας, γνωρίζουμε τι έχουμε, και τι πρέπει να διασώσουμε για τις επόμενες γενιές.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, συγκροτήσαμε Ομάδα Εργασίας από Αρχιτέκτονες – μέλη μας με σκοπό την κατάθεση προτάσεων για την αναμόρφωση των σχολικών αυλών της Λάρισας. Οι σύγχρονες σχεδιαστικά προτάσεις, από Αρχιτέκτονες της πόλης μας, θα αναβαθμίσουν σημαντικά τα σχολεία μας αλλά και την καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας και ανυπομονούμε να υλοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Στην ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε άμεσα στην ανάπτυξη πλατφόρμας υποστήριξης λήψης αποφάσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις πόλεις, με την χρήση χρονικών και γεωχωρικών δεδομένων ατυχημάτων.

Αλλά και για το ΣΒΑΚ Λάρισας, έπειτα από εκτενή και ενδελεχή έρευνα η Ομάδα Εργασίας μας προχώρησε σε αξιολόγηση συνοψίζοντας τα κυριότερα προβληματικά σημεία του, όπως αυτό εφαρμοζόταν και προς επίλυσή τους. Δημιουργήσαμε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών – έναν οδικό χάρτη ή αλλιώς ένα “roadmap” – 11 σημείων συνολικά. Αναγνωρίσαμε τα προβλήματα και προτείναμε λύσεις: για το κυκλοφοριακό, για τις θέσεις στάθμευσης ζητώντας επίμονα την αναθεώρησή του, κάτι που δεν έγινε δυστυχώς μέχρι σήμερα. Αναλάβαμε και σύντομα ξεκινάμε την δημόσια διαβούλευση του ΣΒΑΚ, και σύντομα θα κληθούν οι φορείς και πολίτες της Λάρισας, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, ώστε επιτέλους να ακουστούν όλοι για τις εξελίξεις που φέρνει. Μέσα από τη σύνθεση των απόψεων παραδίδουμε στον Δήμο μια ουσιαστική «μαγιά», βάσει της οποίας μπορεί να σχεδιάσει το αύριο της πόλης.

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ δε μπορούσε να μείνει αμέτοχο και αδρανές στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πήρε πρωτοβουλίες και έδειξε το δρόμο. Συστήσαμε άμεσα ειδική Ομάδα Εργασίας η οποία συντάσσει προμελέτη σκοπιμότητας για την βελτίωση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας. Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα, αυτά της καταγραφής όλων των ατυχημάτων του σιδηρόδρομου σε Λάρισα – Τρίκαλα – Καρδίτσα, αναδεικνύουν αρκετά προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο στο συνέδριο Changing Cities στην Ρόδο.

Και προφανώς είμασταν από την πρώτη στιγμή παρόντες στην μεγάλη προσπάθεια που άνοιξε στην περιοχή μας η κλιματική κρίση και οι μεγάλες καταστροφές των φαινομένων Daniel και Elias. Συγκροτήσαμε Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να συνδράμουμε στις προσπάθειες της πολιτείας για την άμεση καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν και τους θέσαμε στη διάθεση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συνδράμουν σε ελέγχους και αυτοψίες, όπου και όποτε χρειαστεί. Παράλληλα, πιέσαμε και πετύχαμε παρατάσεις σε προθεσμίες αποζημίωσης για τους πληγέντες, καταθέσαμε προτάσεις για την αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας.

Λειτουργώντας και προληπτικά, αιτηθήκαμε άμεσο προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια και ιδιαίτερα σε όσα έχουν κρίσιμο ρόλο, όπως είναι τα σχολεία και τα νοσοκομεία αλλά και στις κρίσιμες υποδομές (π.χ. γέφυρες), κάτι που είδαμε να υλοποιείται με μεγάλη μας χαρά από το κεντρικό ΤΕΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο και με την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί στους μηχανικούς της Θεσσαλίας, από τον «Ιανό», από τους σεισμούς του Μαρτίου του 2021, από τον «Daniel» και τον «Elias», προχωρήσαμε στην πρόταση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων προς όφελος των Θεσσαλών όπως την ίδρυση ΤΑΕΦΚ Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα. Μια πρόταση που η Κυβέρνηση υιοθέτησε και υλοποίησε. Βέβαια, μέχρι σήμερα, έχουμε δυστυχώς μόνο το ΦΕΚ ίδρυσης. Αναμένουμε με αγωνία και πιέζουμε για την άμεση ενεργοποίησή της ώστε χιλιάδες πολίτες και μηχανικοί να αποφύγουν την ταλαιπωρία με την ΔΑΕΦΚ στην Αθήνα.

Σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

Ένα βασικό κεφάλαιο των πρωτοβουλιών μας στη διάρκεια της θητείας μας αφορά στη διαχείριση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας. Προχωρήσαμε στην εκπόνηση μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Πηνειού και της αναθεώρησής του. Δρομολογήσαμε επιπλέον την εκπόνηση μελέτης και διαμόρφωση ιεραρχημένου καταλόγου έργων ταμίευσης νερού με βάση κριτήρια ιεράρχησης και διαμόρφωση οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου. Ενώ πρωταγωνιστήσαμε στην διεκδίκηση και τελικά στην επίτευξη ίδρυσης Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος, και το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας διοργανώσαμε εκδήλωση για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, καταθέτοντας τις προτάσεις μας στον δημόσιο διάλογο.

Σημαντική είναι όμως και η προσπάθεια που έγινε για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, ενός πεδίου που ως χώρα αλλά και περιοχή «πονάμε». Μέσα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχαμε στο πιλοτικό έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών δευτερογενών αδρανών υλικών προερχόμενων από Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», παρέχοντας πρωτοπόρα – για όλη την Ελλάδα – αποτελέσματα και συμπεράσματα για την επανάχρηση των δευτερογενών υλικών στα Δημόσια Έργα.

Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με πρόγραμμα

Αδιαμφισβήτητα, η περίοδος την οποία διανύσαμε υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη για όλους τους κλάδους. Όμως αποδείξαμε ως μηχανικοί και ως μέλη ενός εκ των σημαντικότερων τεχνικών αλλά και επιστημονικών φορέων της χώρας, ότι μπορούμε να ξεπερνούμε κάθε πρόκληση.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των εμποδίων, των δυσκολιών και των προκλήσεων, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στις δεσμεύσεις μας, με διττό σκοπό: Αφενός τη συνεχή προσφορά μας στην κοινωνία και την ανάπτυξη, καθώς είμαστε στο τιμόνι ενός πολύ σημαντικού φορέα και αφετέρου, την αναγνώριση του ρόλου του μηχανικού και τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματός μας.

Ως ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, δεσμευτήκαμε ενώπιον των συναδέλφων μας να εργαζόμαστε με γνώμονα πάντα τις αξίες μας και το όραμά μας, το οποίο είναι να αναζητούμε, να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ζωής όλων μας. Μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια πετύχαμε πολλά. Αυτά που πετύχαμε, μας δίνουν δύναμη και αποτελούν την πυξίδα μας για το μέλλον.

Είναι δεδομένο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Με μια σειρά αναπτυξιακές ευκαιρίες μπροστά μας για την οικονομία και τα τεχνικά επαγγέλματα, όπως οι επενδύσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και σειρά πρωτοβουλιών του ΤΕΕ, είμαστε έτοιμοι, έχουμε το σχέδιο και -πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ και την Πολιτεία- θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα στη νέα θητεία μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και η ανάπτυξη με βιώσιμους όρους, είναι έννοιες και και προτεραιότητες που βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, ώστε κάθε μηχανικός να αισθάνεται υπερήφανος για το επάγγελμά του και τον φορέα εκπροσώπησής του και για να έχει τις ευκαιρίες να ευημερεί και να δημιουργεί προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.