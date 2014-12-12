Απόγνωση επικρατεί στους κτηνοτρόφους που βλέπουν την ευλογιά των αιγοπροβάτων να «θερίζει» τα κοπάδια τους και να απειλεί την επιβίωση του κλάδου.

«Οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Δυστυχώς, είμαστε πίσω όσον αφορά στην προστασία του κτηνοτρόφου ο οποίος προσπαθεί να φέρει στο πιάτο το ελληνικό προϊόν. Η ευλογιά κυριολεκτικά αφανίζει τα πάντα. Η νόσος πραγματικά καλπάζει και μεταδίδεται στα ζώα μας όσα μέτρα προστασίας και αν έχουμε λάβει», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας, εκ των ιδρυτών του Πανελληνίου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από Ευλογιά και Πανώλη, ο οποίος, μιλώντας στον Αθήνα 9,84 και στον Γιάννη Θεοδόση, έκανε λόγο για ολική καταστροφή.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει μέριμνα», πρόσθεσε ο κ. Παπαζιάκας , καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει το αίτημα για εμβολιασμό των ζώων κάτι που, όπως είπε, εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες χώρες.

«Η ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) έχει πάρει θέση υπέρ του εμβολίου, ομοίως και ο Περιφειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κουρέτας. Αν βλέπεις ότι μια μάχη δεν έχει αποτέλεσμα, δεν είναι κακό να αλλάξεις μοτίβο. Αν δεν γίνει ο εμβολιασμός, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περιοριστεί αυτή η ζωονόσος», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, η αποζημίωση από την πλευρά της πολιτείας, θα πρέπει να καταβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από τη σφαγή των ζώων, με προκαταβολή του 70% και το υπόλοιπο 30% να αφορά το χαμένο εισόδημα, υπολογισμένο επί του τζίρου.

«Το 30% σημαίνει ό,τι γάλα έχουμε παραδώσει και ό,τι κρέας έχουμε πάει στα σφαγεία”, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «απόλυτα λογικό αίτημα» και υπενθυμίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι εργάζονται 365 μέρες τον χρόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες.

«Ζητάμε από την Πολιτεία να αντιμετωπίσει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα», κατέληξε, προσθέτοντας πως «αν μας βοηθήσει, εμείς θα επιστρέψουμε πολλαπλάσια στην οικονομία».

athina984.gr