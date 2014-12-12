Στην Πλατεία του Αγίου Θωμά μίλησε χθες βράδυ ο δικηγόρος και αν. Τομεάρχης Θεσμών του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας, ξεκινώντας την πορεία του στις συνοικίες της Λάρισας.

"Σε νεκρό πολιτικό χρόνο ξεκινάμε συζήτηση και κοινή αναζήτηση με τους πολίτες της Λάρισας ανά συνοικία. Με διάλογο ουσιαστικό και όχι ευκαιριακό. Ζω εδώ, η οικογένειά μου είναι εδώ, η δουλειά μου είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε ο ένας τον άλλο στα μάτια.

Ξεκινάμε την πορεία της συζήτησης και της κοινής αναζήτησης με τους συμπολίτες μας από εδώ, από τον Άγιο Θωμά, που ως περιοχή είναι πολύπαθη. Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, ερχόμενος από την Τερψιθέα, ότι, μέχρι τα έργα αποχέτευσης του Χριστόδουλου Καφφέ, πλημμύριζε ο Άγιος Θωμάς. Έκτοτε τα πράγματα βελτιώθηκαν πολύ μέχρι τον Daniel.

Σήμερα ακόμη - δύο χρόνια μετά - δεν έχουν πληρωθεί όλες οι αποζημιώσεις για την οικοσκευή, ούτε τα κατασκευαστικά. Είμαστε σε μια όμορφη πλατεία που χρειάζεται ανακατασκευή. Όπως και τα πεζοδρόμια της οδού Ιωαννίνων που απέμειναν.

Πώς να σωθεί από την επόμενη πλημμύρα η Λάρισα, όταν δεν έχουν επί σειρά ετών γίνει έργα και μόλις πρόσφατα άρχισε ένας σοβαρός σχεδιασμός από την Περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Κουρέτα;", είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Θωμάς Παπαλιάγκας.

"Οι βουλευτές που συμμετέχουν στις επιτροπές, ντόπιοι ή όχι, δεν είπαν το παραμικρό πριν την καταστροφή. Δεν είδαν; Δεν άκουσαν; Άκουσαν και δεν μίλησαν;

Η περιοχή μας ήταν επί σειρά ετών δέσμια ενός συστήματος με επίκεντρο την προηγούμενη περιφερειακή αρχή με πλοκάμια σε διάφορους πολιτικούς χώρους, που όμως λειτούργησε με γνώμονα την αέναη επανεκλογή του και όχι το καλό της περιοχής. Αυτό άρχισε να αλλάζει μετά τον Daniel και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εκλογές. Γιατί για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν τα πρόσωπα", συνέχισε.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, ο Θωμάς Παπαλιάγκας ανέφερε:

"Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της χώρας, η οποία θα είναι φορέας της απαιτούμενης αλλαγής. Το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ δίνει πλήρες, συνεκτικό, αποτελεσματικό ναι προοδευτικό. Το σύστημα του Μαξίμου ανησυχεί και φοβάται την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, για αυτό βγάζει διάφορους λαγούς από το καπέλο, όπως ανακυκλωμένα υλικά τύπου Αλέξη Τσίπρα, τα οποία κρίθηκαν και καταδικάστηκαν πολλές φορές στην κάλπη.

Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι, όταν αποκρυσταλλωθεί το πολιτικό σκηνικό και το ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στις εκλογές, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ θα αυξηθεί ραγδαία. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση αν θέλουμε να αντικατασταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με άλλη προοδευτική. Και έχει ανανεώσει το πολιτικό του προσωπικό κατά 80% και στις επόμενες εκλογές η ανανέωση θα είναι στο 100%".