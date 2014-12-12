Στην εκπομπή «ΕΔΩ» του Σταμάτη Ζαχαρού έδωσε συνέντευξη στις 14-10-2025 ο αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Θωμάς Παπαλιάγκας.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αρμοδιότητα του στρατού να φυλάει τον Άγνωστο Στρατιώτη απάντησε: “Για την εσωτερική έννομη τάξη αρμόδια είναι η αστυνομία. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να διαμαρτυρηθεί σε δημόσιο χώρο έχει δικαίωμα να το κάνει, προφανώς σεβόμενος τα μνημεία. Την ασφάλεια όμως όλων την διαφυλάττει η Αστυνομία. Ο στρατός έχει αποστολή να διαφυλάττει την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικούς εχθρούς. Η παρουσία των ευζώνων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι προφανώς συμβολική και τιμητική και όχι για να διαφυλάττουν την τάξη. Φαντάζεστε ότι τα όπλα τους είναι γεμάτα;”.

Σημείωσε μάλιστα με έμφαση ότι “Η κυβέρνηση επενδύει πάντοτε σε τεχνητούς διχασμούς και πολώσεις. Και επιλέγει ρητορική που θυμίζει άλλες εποχές, στοχεύοντας στο δεξιό και το ακροδεξιό ακροατήριο. Αυτό όμως μόνο κακό κάνει στον δημόσιο λόγο και την χώρα”.

Σε άλλη ερώτηση αν ο κ. Ρούτσι είχε δικαίωμα να διαμαρτύρεται και να κάνει απεργία πείνας μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, απάντησε: “Προφανώς έχει δικαίωμα, όταν μάλιστα το κάνει σε τόση απόσταση και για τόσο σοβαρό και σεβαστό λόγο. Άλλωστε μπροστά στο μνημείο υπάρχει κορδέλα, που οριοθετεί τον χώρο του”.

Απάντησε επίσης σε ερώτηση για την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών: «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο. Τα αιτήματα που υποβάλλουν οι γονείς και οι συγγενείς μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν ασκούνται καταχρηστικά, όχι εγώ ή κάποιος άλλος».

Σε επόμενες ερωτήσεις σχετικά με την τακτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην ανάκριση και ενόψει της δίκης για τα Τέμπη απάντησε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ως συνάδελφος, από εμένα δεν κρίνεται. Ασκεί τα δικαιώματα των πελατών της κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως εκείνη νομίζει. Δεν θα κρίνω εγώ. Ως πολιτικός όμως μπορεί να κρίνεται από όλους. Η γνώμη μου είναι ότι όντως, όπως είπατε, πολιτικά τη βολεύει η καθυστέρηση της δίκης, ώστε να πάμε στις εκλογές με τη δίκη σε εξέλιξη. Κι αυτό γιατί αναμένει ότι θα ξαναφουντώσει η ευαισθησία του κόσμου σε σχέση με το χειρότερο δυστύχημα —ίσως και όλων των εποχών. Θα της δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα και ίσως κινητοποιήσει κάποιους κοντά της. Διότι το μονοθεματικό της κόμμα ποντάρει πάνω σε αυτό. Γι’ αυτό τα μονοθεματικά κόμματα δεν μπορούν να διαρκέσουν πολύ· διαρκούν όσο διαρκεί το θέμα που αντιπροσωπεύουν στην επικαιρότητα».