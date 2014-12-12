Με αυστηρούς τόνους μίλησε στην ΕΡΤ News για την Νέα Δημοκρατία ο αν. Τομεάρχης Θεσμών του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην επιμονή της κυβέρνησης να αναφέρεται περιπτωσιολογικά στην Κ. Σεμερτζίδου εστίασε την προσοχή του κοινού ο Θ. Παπαλιάγκας, λέγοντας ότι έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί έτσι να γλιτώσει τη συζήτηση γύρω από την επιλογή της να παραγραφούν τα αδικήματα του Μάκη Βορίδη, καταψηφίζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι “Ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι όμηρος του Μ. Βορίδη, ο οποίος τον εκβιάζει ότι θα πάει στην Προανακριτική Επιτροπή και δεν θα ακολουθήσει το “μοντέλο Τριαντόπουλου”, για να αποφύγει την εξέταση της υπόθεσης στην ουσία. Σε τέτοια περίπτωση, η κατάσταση θα γινόταν ανεξέλεγκτη για τη ΝΔ, γιατί έτσι θα είχε την δυνατότητα η αντιπολίτευση να καλέσει ως μάρτυρες τους πρώην διοικητές Βάρρα και Σημανδράκο, τους ελεγκτές που αποκάλυψαν την εγκληματική οργάνωση, πρώην υπουργούς, ακόμη και τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη”.

“Σας είπαμε, αν θέλετε, να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή και από το 1821, όμως να ψηφίσουμε πρώτα όλοι μαζί την Προανακριτική, ώστε να μην παραγραφούν τα εγκλήματα που αποδίδονται στον Μ. Βορίδη. Το σύστημα Μητσοτάκη όμως από επιλογή προχώρησε στην καταψήφιση με τον ατιμωτικό αυτόν για τη Βουλή και τους βουλευτές τρόπο της μαζικής απουσίας και της ψευδούς επιστολικής ψήφου”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Συνέχισε σε αυστηρό τόνο:“Αλήθεια, δεν ντρέπονται αυτοί οι 67 βουλευτές που απέστειλαν αυτές τις ψευδείς επιστολικές ψήφους; Δεν έχουν αξιοπρέπεια και ανέχονται τέτοιον εξευτελισμό από το σύστημα Μητσοτάκη; Ο βουλευτής οφείλει να αποφασίζει με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή του. Η κομματική πειθαρχία εθιμικά τίθεται σπανίως και σε πολύ σοβαρά ζητήματα, αλλά με την παρουσία και όχι με τέτοια ψεύδη και περιφρόνηση των κανόνων. Τι ήταν αυτοί οι 67 βουλευτές; Όλοι άρρωστοι ή λεχώνες ή σε αποστολή της Βουλής και με την άδειά της; Ούτε 2-3 δεν ήταν τέτοιοι”.

Επεσήμανε δε ότι αναφέρεται η ΝΔ σε παραγραφή των αδικημάτων της κάθε Σεμερτζίδου, Φραπέ κλπ, όχι όμως στην παραγραφή των αδικημάτων του Μ. Βορίδη, που είχε άλλη προθεσμία, επισημαίνοντας ότι το κάνει αυτό, για να μπερδέψει σκόπιμα τους πολίτες.

Στην αιτίαση της ΝΔ ότι ήταν εμπλεκόμενα στελέχη και άλλων κομμάτων, απάντησε ότι “το σκάνδαλο είναι τελείως γαλάζιο και νεοδημοκρατικό. Είναι άλλο να στήνεις εγκληματική οργάνωση που να λυμαίνεται εκατομμύρια και άλλο κάποιοι πονηροί να εκμεταλλεύονται κενά του συστήματος για κάποια κέρδη – που είναι επίσης παράνομο, καθόλου όμως το ίδιο. Όπως επίσης είναι άλλο να έχει η εγκληματική αυτή οργάνωση κάλυψη και υποστήριξη από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό”.

Τέλος, επεσήμανε ότι το σκάνδαλο δεν αφορά μόνο σε κοινοτικά κονδύλια, αλλά και στα χρήματα του Εθνικού Αποθέματος, τα οποία προέρχονται από το 10% της επιδότησης του κάθε αγρότη ή κτηνοτρόφου για τη στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων. “Βάζει δηλαδή το χέρι στην τσέπη μέχρι και του τελευταίου αγρότη και κτηνοτρόφου”, κατέληξε χαρακτηριστικά ο Θ. Παπαλιάγκας.