Πολιτική αλλά και ψυχαγωγία στο φετινό φεστιβάλ ΚΝΕ - ΟΔΗΓΗΤΗ στις όχθες του Πηνειού την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Πέρα από τις πολιτικές παρεμβάσεις με κυριότερη αυτή της Αλέκας Παπαρήγα, θα υπάρχουν θεατρικά δρώμενα, μουσικές σκηνές και λαϊκά γλέντια με γνωστά ονόματα όπως ο Γιώργος Μαργαρίτης. Δεν θα λείψει απίσης η standup comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο.

"Χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε το Φεστιβάλ μας να γίνεται καλύτερο για να δέχεται χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών και να περνάνε όμορφα. Το Φεστιβάλ αποτελεί μια εικόνα για το όμορφο μέλλον για το οποίο παλεύουμε. Το μέρος εδώ στο ποτάμι διαμορφώνεται εδώ και μέρες από δεκάδες μέλη και φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με εθελοντική δουλειά και πολύ μεράκι για να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας", αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στις 12 και 13 Σεπτέμβρη, στην Κοίτη Πηνειού, δύο σκηνές του Φεστιβάλ θα φιλοξενήσουν πολιτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, συναυλίες, stand up comedy, αφιερώματα, καθώς και μουσικές και θεατρικές ομάδες της πόλης

. Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου:

Κεντρική Σκηνή

– Καλωσόρισμα από τον Κώστα Κουρελά, μέλος του ΚΣ και γραμματέας του ΤΣ Λάρισας της ΚΝΕ

– Μουσικό Αφιέρωμα «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» από το συγκρότημα της ΚΝΕ

– Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Η στάση του ΚΚΕ, κόντρα στο ρεύμα εφόδιο για τον αγώνα στο δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων» με την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

– Λαϊκό Γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη και την Χριστιάνα Γαλιάτσου

Νεανική Σκηνή

– Δρώμενο “Βγες ξανά στον δρόμο της φωτιάς” από την Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ

– «Which side, are you on?» Αφιέρωμα στο αντιπολεμικό rock – metal και διεθνιστικό τραγούδι. Παίζουν: Κατσανούλης Γιάννης (Κιθάρα), Νικολαΐδης Ηλίας (Μπάσο), Κώστας Γκουντής (τύμπανα), Μοχλούλης Αχιλλέας (Πλήκτρα), Τσαβαλιάς Κώστας (κιθάρα), Καραμπάσης Ζάχος (κιθάρα), Ντίνος Αλέκος (κιθάρα), Φωτίου Δημήτρης (κιθάρα), Παπαζήσης Αχιλλέας (Μπάσο), Παπαχρήστος Χρήστος (κιθάρα), Στέλιος Κοτρώτσιος (πνευστά), Μιχάλης Σαμπάνης (πνευστά). Τραγουδούν: Ζούκας Φίλιππος, Νικολαΐδης Ηλίας, Ακριτίδης Ιορδάνης, Φωτίου Δημήτρης, Παπαχρήστος Χρήστος, Καραμπέρης Χάρης, Καρέτσου Λίνα. Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Ηλίας Νικολαΐδης

– Συναυλία με τη Νεφέλη Φασουλή

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου:

Κεντρική Σκηνή

– Πολιτική Συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γκιώνη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ

– «Και κοκκινίζουν τα όνειρα» Αφιέρωμα – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης Παίζουν οι μουσικοί: Γιάννης Κατσανούλης, Γιώργος Κατσάρας, Γιάννης Μακρυγιάννης, Ηλίας Νικολαϊδης, Βασίλης Μητσιάκης, Δημήτρης Πατούλιας, Στέλιος Τσόχατζης Ερμηνεύουν: Πάνος Κράιας, Λίνα Νούτσου. Πιάνο / Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Θέμης Σαμαντζής

– Συναυλία με τον Δημήτρη Μυστακίδη

– Party με τον Dj Tsavi

Νεανική Σκηνή

– Συναυλία με τους «Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανικοί»

– Standup comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

– Συναυλία με τους «Aladala Band»

Επίσης, στο χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργούν:

• Κεντρική Έκθεση: «Με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής βάζουμε τέλος στον κόσμο των πολέμων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας – για τον Σοσιαλισμό!», Βιβλιοπωλείο της “Σύγχρονης Εποχής”,• Στέκι Νέων Εργαζομένων, Μαθητικό και ΦοιτητικόΣτέκι, Στέκι για την χειραφέτηση των γυναικών, • Στέκι ενάντια σε όλα τα Ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις

Ταυτόχρονα και τις δύο μέρες του Φεστιβάλ θα λειτουργεί και Παιδότοπος & χώρος του Κόκκινου Αερόστατου με πλούσιο πρόγραμμα:

• Παρασκευή 12/9:

• Δημιουργία Φιγούρας Θεάτρου Σκιών.

• Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης και το Μαγικό Δέντρο» από τον Νίκο Γκουντούρα

• Workshop & Τουρνουά Σιμουλτανέ για νέους σκακιστές – σε συνεργασία με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Σκακιστών Λάρισας.

• Σάββατο 13/9:

• «Ο κόσμος της μουσικής»: Δημιουργούμε μουσικά όργανα με ανακυκλώσιμα υλικά και τραγουδάμε με τα μουσικά μας όργανα τραγούδια του Κόκκινου Αερόστατου.

• QUIZ με ομάδες: «Η γνώση είναι δύναμη». Παρουσιάζει η ηθοποιός Έλενα Γράβαλου