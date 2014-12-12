Στη Λάρισα βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, συμμετέχοντας σε ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή υγεία στην πράξη – Καινοτομία, διαλειτουργικότητα και μεταρρύθμιση στην υγειονομική περίθαλψη».

Την ημερίδα οργάνωσαν, στο ξενοδοχείο "Διβάνη", το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τις προοπτικές και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, με έμφαση: στις εθνικές πολιτικές και τις εφαρμογές του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, στη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και κόμβων καινοτομίας, καθώς και στον ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας και των κοινωνικών φορέων.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι γίνονται τεράστια βήματα στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας κάτι που αποτυπώνεται και από τους πολίτες, ενώ ο μήνυμα, μέσω βίντεο, έστειλε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

Μίλησαν επίσης ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, πανεπιστημίων και του χώρου της καινοτομίας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr