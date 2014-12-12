Στο Ράδιο Ζυγός μίλησε την Δευτέρα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και πρώην δήμαρχος Τρικάλων, Δημήτρης Παπαστεργίου

Στο ερώτημα αν υπάρχει σκέψη στο μυαλό του να ανακατευτεί στο μέλλον με την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως υποψήφιος Περιφερειάρχης. ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρεται και θα παραμείνει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι οι προτεραιότητές του είναι άλλες και παραμένει προσηλωμένος στις υποχρεώσεις στο υπουργείο του. Μάλιστα στο ερώτημα τι θα γίνει αν του το ζητήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: “θα του εξηγήσω τους λόγους που δεν θα ήθελα να επιστρέψω στην τοπική αυτοδιοίκηση”.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr