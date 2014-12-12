Την Κυριακή το πρωί, 10 Αυγούστου 2025, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται κανονικά στο νέο τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή, από την Κύπρου έως την Αθανασίου Διάκου, το οποίο παραδίδεται στην κυκλοφορία σχεδόν τρεις μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 και η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης (βάσει της εργοταξιακής μελέτης) ήταν η 8η Νοεμβρίου 2025.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που είχαν σχέση με τις διαγραμμίσεις, τις τοποθετήσεις νέων πινακίδων σήμανσης και τον καθαρισμού του οδοστρώματος από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο δρόμος είναι έτοιμος να υποδεχθεί την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται στο πλαίσιο του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας” που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των οδών Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου.

Το έργο εντάσσεται στο “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).

Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 € (1.806.451,61 € + 433.548,39 € ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νέες εργασίες από 25 Αυγούστου

Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, μετά τη θερινή άδεια του προσωπικού των κατασκευαστικών εταιρειών, οι εργασίες θα συνεχιστούν:

1) Στη συμβολή των οδών Ανθίμου Γαζή – Σκαρλάτου Σούτσου – Αθανασίου Διάκου για την διαμόρφωση της διασταύρωσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ΣΒΑΚ.

2) Στην οδό Ανθίμου Γαζή, από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Από τις 25 Αυγούστου 2025 επίσης, θα συνεχιστούν και οι εργασίες στο 1ο τμήμα της οδού Ηπείρου, από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Τζαβέλα, με στόχο να ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια και να γίνει ασφαλτόστρωση της οδού πριν από το άνοιγμα των σχολείων.

Ταυτόχρονα θα συνεχιστούν και οι εργασίες στο 2ο τμήμα της οδού Ηπείρου, από την οδό Καραθάνου έως την οδό Τζαβέλα. Στο τμήμα αυτό αυτές τις ημέρες εκτελούνται εργασίες κατασκευής νέου αγωγού ομβρίων υδάτων από τη ΔΕΥΑΛ ώστε να κατασκευαστούν νέες σχάρες ομβρίων και να καταργηθούν τα υφιστάμενα οδόρειθρα στη συμβολή με την οδό Τζαβέλα.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: