Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από σήμερα τα δύο αδέλφια από τον Αμπελώνα που βρέθηκαν προχθές μαζί με τον άτυχο 53χρονο στη σπηλιά κοντά στο δρόμο Γόννοι – Καλλιπεύκη ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού ανασύρθηκε μετά τη γιγάντια προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα δύο αδέλφια 40 ετών περίπου κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τη σπηλιά νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης και από εκείνη την ώρα είχαν εξαφανιστεί, αφού εναντίον τους εκκρεμούσε αυτόφωρη δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του paidis.com, σήμερα εμφανίστηκαν αυτοβούλως στην κ. Ανακρίτρια μαζί με τον δικηγόρο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς ένας 77χρονος που ήταν στην ίδια παρέα και οποίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα.

