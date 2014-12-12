Με πλήθος κόσμου -δημοτικής αρχής παρούσης-, και τα λαϊκά άσματα του Πάνου Κιάμου, ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης το παζάρι της Λάρισας. Μια ευκαιρία για βόλτα, φαγητό και ψώνια στους πάγκους που έχουν στηθεί.

«Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα είναι μια χρονιά σταθμός για τη λειτουργία του παζαριού. Η επιλογή μας να μην υπάρχει και φέτος Λούνα Παρκ, είναι μια επιλογή ευθύνης απέναντι σε γονείς και παιδιά. Η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά, στοχεύει στο να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά αυτής της γιορτής, πιο φιλική και πιο δημιουργική για τους μικρούς μας φίλους», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, κηρύσσοντας την επίσημη έναρξη της εμποροπανήγυρης.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, μικροί και μεγαλύτεροι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, καθώς ο Δήμος έχει δημιουργήσει έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων στη Σκεπαστή Αγορά.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Όλες τις ημέρες

• Εργαστήρια Εικαστικών και Χειροτεχνίας (18.00 – 20.00)

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σημείο που γινόταν το λούνα-παρκ θα πραγματοποιούνται εργαστήρια εικαστικών και χειροτεχνίας από τους καθηγητές των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

• Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση, με άφθονο γέλιο.

• Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

• Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

• Dj set από τον Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

• 3on3 schools basket: Ελάτε να εξασκηθούμε στο basket και να φτάσουμε ψηλά, όπως η Εθνική μας ομάδα! Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

• Ώρα: 09:00-13:00

• 3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

• Ώρα: 15:00-20:00

• Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά

• Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

• Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

• Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

• 3on3 schools basket: Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

• Ώρα: 09:00-13:00

• Skateboard- Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

• Ώρα: 18:00-22:00

• 3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

• Ώρα: 15:00-20:00

• Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

• Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

• Skateboard: Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

• Ώρα: 18:00-22:00

• Θεσσαλικό Θέατρο: “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη από το θεατρικό Εργαστήρι Εφήβων.

Έφηβοι γεμάτοι ενέργεια και αγάπη για δημιουργία ανεβαίνουν στη σκηνή και μας χαρίζουν μια παράσταση με γέλιο, συγκίνηση και έμπνευση.

Σκηνοθεσία-Διδασκαλία: Στεφανία Μακρή.

Παίζουν αλφαβητικά: Έρρικα Αλμπάλα, Έρρικα Kαναβούρα-Χατζηπλαστή, Αναστασία Κοτσίρα, Ίων Κυπαρλής, Κρυσταλλία Λιουδάκη, Δέσποινα Νούλα, Ιωάννα Νούλα, Σίλια Πάντσιου, Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, Ραφ Ραφτοπούλου, Γαβριηλία Σαρρούδη, Μαρία Τσιντζιλώνη, Χριστίνα Τσαντέ, Μαρίνα Τριανταφύλλου

• Ώρα έναρξης: 18:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

• Skateboard- Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

• Ώρα:18:00-22:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση με τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη!

• Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση: 19:15

• Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση: 20:30

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

• Παραδοσιακό-λαϊκό γλέντι με τους αγαπημένους «Ντουμαλάνι»

• Ώρα έναρξης: 20:30