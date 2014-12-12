Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα ψάλλεται κάθε απόγευμα στις 7:00 μ.μ. παράκληση στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγ. Βησσαρίωνος, στην πλατεία Λαού, από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η ακολουθία των Χαιρετισμών του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Οι ακολουθίες αυτές γίνονται για την προσμονή της μεγάλης εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, καθώς και στο πλαίσιο του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του θαυματουργού.