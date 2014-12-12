Παραλία Λουτρό - Κάβου Δερματά: "Εξόρμηση" για ασυμβίβαστους επισκέπτες
Αγιά | 10 Αυγ 2025, 10:00
Στην παραλία στο Κάβο Δερματά δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Το ερωτικό σύμπλεγμα του πράσινου του Κισσάβου με το γαλάζιο του Αιγαίου προκαλούν τους ασυμβίβαστους επισκέπτες για μπάνιο στην δική τους ακρογιαλιά. Θυμίζει παραλία σαν σε νησί με μοναδικά νερά και λευκή αμμουδιά.
Πρώτοι επισκέπτες οι βασιλείς της Μακεδονίας!
Ιδανική για ψαροντούφεκο.
Πρόσβαση
H παραλία είναι μεταξύ Βελίκας και Παλιουριάς συγκεκριμένα κάτω από τον φάρο της ακτογραμμής.
Μονοπάτι που θέλει λίγο ψάξιμο.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.