Στην παραλία στο Κάβο Δερματά δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Το ερωτικό σύμπλεγμα του πράσινου του Κισσάβου με το γαλάζιο του Αιγαίου προκαλούν τους ασυμβίβαστους επισκέπτες για μπάνιο στην δική τους ακρογιαλιά. Θυμίζει παραλία σαν σε νησί με μοναδικά νερά και λευκή αμμουδιά.

Πρώτοι επισκέπτες οι βασιλείς της Μακεδονίας!

Είναι το σημείο που έχει τα αρχαιά θερμά λουτρά κάτι που δεν έχει αναδειχθεί ακόμη. Βέβαια με λίγη παρατήρηση θα δούμε τις οξειδώσεις στα βράχια. Δίπλα και με λίγη κολύμβηση μπορούμε να δούμε και την παράλια 5 πέτρες.

Ιδανική για ψαροντούφεκο.

Πρόσβαση

H παραλία είναι μεταξύ Βελίκας και Παλιουριάς συγκεκριμένα κάτω από τον φάρο της ακτογραμμής.

Μονοπάτι που θέλει λίγο ψάξιμο.