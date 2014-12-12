Χρήματα που δεν δικαιούνταν εισέπρατταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπό μορφή αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα τις πλημμύρες του «Daniel» στη Θεσσαλία το 2023, κάποια μέλη από τους 37 συλληφθέντες του σκανδάλου των επιδοτήσεων.

Ο φερόμενος ως αρχηγός από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι εισέπραξε 128.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω φυσικών καταστροφών για αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 2.930 στρεμμάτων στην περιοχή του Στεφανοβικείου, κοντά στην τεχνητή λίμνη Κάρλα, που επλήγησαν από τον «Daniel». Με τη διαμεσολάβηση μελών του κυκλώματος, γυναίκα - κάτοικος Ρεθύμνου εισέπραξε αποζημίωση ύψους 53.000 ευρώ για δήθεν καταστροφές που υπέστησαν λόγω «Daniel» οι αγροτικές καλλιέργειές της στο χωριό Γλαύκη, στη Λάρισα.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Γιάννης Σουλιώτης) στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε άρση απορρήτου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών του κυκλώματος και ειδικότερα του 38χρονου από τα Γιαννιτσά και του 36χρονου από την Κρήτη. Διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός ξέπλενε τα χρήματα που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος παράνομα εισέπρατταν υπό μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά τιμολόγια και το πολλάκις δοκιμασμένο κόλπο των κερδισμένων δελτίων από τυχερά παιχνίδια. Από την αστυνομία έχουν βρεθεί περίπου 400 εικονικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον 38χρονο, η αξία των οποίων αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος εμφανίζεται να έχει δαπανήσει σε στοιχηματικές εταιρείες ένα ποσό που αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα να έχει εισπράξει ως κέρδη από το ποδοσφαιρικό στοίχημα αντίστοιχο χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο διάστημα της δράσης τους, τα μέλη του εγκληματικού δικτύου είχαν υπόνοιες ότι οι Αρχές βρίσκονταν στο κατόπι τους. Δεν διέκοψαν τη δράση τους, παρά τροποποίησαν σε ένα βαθμό τη διαδικασία διαχείρισης των χρημάτων που εισέπρατταν. Αντί για τραπεζικά εμβάσματα, μετέφεραν χρήματα στον φερόμενο ως αρχηγό μέσω καταθέσεων σε ΑΤΜ. Σε σύντομο διάστημα στον λογαριασμό του 38χρονου πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΤΜ 203 καταθέσεις συνολικού ποσού ύψους 229.930 ευρώ. Λίγο πριν από την αστυνομική επιχείρηση της Τρίτης, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν σε άρσεις απορρήτου στα τηλέφωνα ορισμένων υπόπτων. Εχουν καταγραφεί γραπτά μηνύματα, όπως αυτό ανάμεσα στον 38χρονο από τα Γιαννιτσά και σε ιδιώτη, με τον τελευταίο να ρωτάει: «Καλημέρα, καμιά εξέλιξη;». Και τον 38χρονο φερόμενο ως εγκέφαλο να απαντά: «Ολα πάνε καλά, ο χρόνος είναι γιατρικό».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr