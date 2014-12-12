Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας
Λάρισα | 09 Σεπ 2025, 17:13
Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ » διεκδικώντας την τοποθέτηση όλων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών με πλήρες διδακτικό ωράριο.
Στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρονται τα εξής:
"Η Δ/ντρια Πρωτοβάθμια Εκπ/σης Λάρισας αρνήθηκε να δεχτεί το Δ.Σ. του Συλλόγου τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες υπεράριθμοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί , ενώ λείπουν 100 δάσκαλοι για Παράλληλη Στήριξη και επίσης 25 Νηπιαγωγοί για Παράλληλη Στήριξη, καθώς και 10 Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Χωρισμό όλων των πληθωρικών τμημάτων .
• Να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα των σχολείων για κατατμήσεις με παιδαγωγικά κριτήρια.
• Για κάθε δύο τμήματα Ολοήμερου, ορισμό ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης, ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος.
• Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες.
• Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων το πολύ σε δύο σχολεία.
• Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Νηπιαγωγεία και στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις."