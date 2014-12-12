Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ » διεκδικώντας την τοποθέτηση όλων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών με πλήρες διδακτικό ωράριο.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρονται τα εξής:

"Η Δ/ντρια Πρωτοβάθμια Εκπ/σης Λάρισας αρνήθηκε να δεχτεί το Δ.Σ. του Συλλόγου τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες υπεράριθμοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί , ενώ λείπουν 100 δάσκαλοι για Παράλληλη Στήριξη και επίσης 25 Νηπιαγωγοί για Παράλληλη Στήριξη, καθώς και 10 Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

• Χωρισμό όλων των πληθωρικών τμημάτων .

• Να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα των σχολείων για κατατμήσεις με παιδαγωγικά κριτήρια.

• Για κάθε δύο τμήματα Ολοήμερου, ορισμό ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης, ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος.

• Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες.

• Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων το πολύ σε δύο σχολεία.

• Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Νηπιαγωγεία και στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις."