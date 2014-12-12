Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας παρουσιάζει την παραλογή «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού», ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής στην Ελάτεια του Δήμου Τεμπών.

Η παράσταση, της οποίας η βασική μελωδία έχει καταβολές στη θρακιώτική εκδοχή που ο μεγάλος Έλληνας ερμηνευτής Χρόνης Αηδονίδης έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7μμ στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρμακέζη.

Να σημειωθεί πως οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου που συμμετέχουν στην παράσταση προσέγγισαν τον πλούτο του δημοτικού τραγουδιού μέσα από το ομώνυμο εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα κατά σχολικό έτος 2023-2024 με την υποστήριξη των καθηγητριών τους Βασιλικής Κοσμάνου και Ελένης Κουτή.

Συμμετέχουν οι: Χρήστος Κουτσιούλης, Ευαγγελία Μασούρα, Αποστολία Μητσογιάννη, Μαρία Μόκα, Κατερίνα Μουζάκη, Κατερίνα Μπόρα, Ιωάννα Μπούρμπου, Παρασκευή Νταφούλη, Παναγιώτης Παναγούλης, Δανάη Παντικίδου, Αφροδίτη Παπαγεωργίου, Νεφέλη Παπατσάνη.