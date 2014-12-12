Παράσυρση άνδρα στη Λάρισα - Μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΛ
Λάρισα | 02 Οκτ 2025, 09:47
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα την οδό Ιωαννίνων, στη Λάρισα, στο ύψος της Πυροσβεστικής.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας άνδρας που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί,
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Ερευνα για το συμβάν διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
