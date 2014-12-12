Mε απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιου Κώτσηρα, τροποποιήθηκε η σχετική διαδικασία και παρατάθηκε η χρονική περίοδος κατά την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη ρύθμιση 72 άτοκων δόσεων για τα ποσά των σωρευμένων – λόγω της 18μηνης αναστολής – ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν άμεσα από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Αρχικά, οι δικαιούχοι μπορούσαν να υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ψηφιακή πύλη myAADE) τις αιτήσεις υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, με την Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ Χ. Τριαντόπουλο, με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1117/2025 (Β΄4331) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας “Daniel”» (ΦΕΚ Β’ 5796/31.10.2025) η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 256 του ν. 5222/2025 υποβάλλεται ψηφιακά από τις 8 Αυγούστου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

