Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση σύγχρονου Πρότυπου Γυμνασίου και Λυκείου στη Λάρισα. Ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου για την ανέγερση των κτιρίων.

Το νέο σχολείο θα κατασκευστεί στην περιοχή της Νεράϊδας, επί των οδών Ιλάρχου Σαρίμβεη και Οιδίποδος, σε οικόπεδο πέντε στρεμμάτων. Η παραχώρηση έγινε στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με σκοπό την υλοποίηση του έργου το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ετός πέντε ετών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξη Τύπου "ξεκαθαρίζουμε ότι χωρίς χρηματοδότηση ο Δήμος δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα θα εξελιχτούν καλά για την πόλη και θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα νέο, σύγχρονο, σχολικό κτιριακό συγκρότημα, που θα είναι κόσμημα για τη Λάρισα".

