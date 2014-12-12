Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet o Γιώργος Πετράκης.

Μετά τη χθεσινή ήττα των Βυσσινί από τον Βόλο ο Ελληνας τεχνικός ήταν στην πόρτα της εξόδου κάτι που έγινε σήμερα, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μέσω ανακοίνωσης της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

"Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την από κοινού συναίνεση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία".

Οι «βυσσινί» φέρονται να έχουν στο στόχαστρό τους τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απολύθηκε νωρίτερα από τον Αστέρα Τρίπολης.