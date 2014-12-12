Παρελθόν και το σπίτι του Τάκη Τλούπα - θα το διαδεχτεί πολυκατοικία
Ειδήσεις | 23 Σεπ 2025, 14:21
Ύστερα απο διαμάχες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απασχόλησαν ακόμα και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στη Θεσσαλία, γκρεμίστηκε τελικά το σπίτι όπου μεγάλωσε ο σπουδαίος Λαρισαίος φωτογράφος Τάκης Τλούπας.
Τα σπίτι, που βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα, πίσω από το Φωτογραφείο «Τλούπα» και πρόκειται να γίνει πολυκατοικία.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
Φωτο larissanet.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.