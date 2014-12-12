Ύστερα απο διαμάχες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απασχόλησαν ακόμα και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στη Θεσσαλία, γκρεμίστηκε τελικά το σπίτι όπου μεγάλωσε ο σπουδαίος Λαρισαίος φωτογράφος Τάκης Τλούπας.

Τα σπίτι, που βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα, πίσω από το Φωτογραφείο «Τλούπα» και πρόκειται να γίνει πολυκατοικία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

Φωτο larissanet.gr