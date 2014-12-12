Στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου παρουσιάστηκε η έρευνα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) για τη νεανική παραβατικότητα, ο Δημήτρης Δεληγιάννης, επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της “Συμπαράταξης Λαρισαίων”, ανέδειξε την ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πρόληψη, στηρίζοντας τις δομές που δίνουν όραμα, καθοδήγηση και προοπτική στους νέους.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Δεληγιάννης επεσήμανε ότι η έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα «δεν αποκαλύπτει κάτι νέο — απλώς επιβεβαιώνει τα αυτονόητα»:

τη σημασία των δράσεων στην κοινότητα, των σχολών γονέων, των κέντρων νεολαίας, της ενεργής συμμετοχής των νέων μέσω Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, αλλά και των συλλογικών πρωτοβουλιών που συνδέουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Εκπαίδευση, την οικογένεια και την κοινωνία των πολιτών.

Ωστόσο, φορτισμένος συγκινησιακά, λόγω και της μακρόχρονης εμπλοκής του με το αντικείμενο, σημείωσε, «το μήνυμα σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί οι βάσεις της πρόληψης γκρεμίζονται»:

Είναι αμφίβολη η συνέχεια των Κέντρων Πρόληψης και των προγραμμάτων τους το 2027.

το 2027. Οι θεραπευτικές κοινότητες απαξιώνονται.

απαξιώνονται. Ο ρόλος της οικογένειας αμφισβητείται στον νέο Οργανισμό ΕΟΠΑΕ.

Οι κοινωνικές δομές των Δήμων είναι υποστελεχωμένες και υπολειτουργούν.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει θεατής», υπογράμμισε ο κ. Δεληγιάννης, παρουσιάζοντας τρεις βασικούς άξονες δράσης:

Στήριξη των Κέντρων Πρόληψης και των δομών κατά των εξαρτήσεων.

Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με προσωπικό και χρηματοδότηση.

με προσωπικό και χρηματοδότηση. Τοπικά σχέδια πρόληψης που συνδέουν Δήμους, σχολεία, οικογένειες.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της “Συμπαράταξης Λαρισαίων” υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να δίνονται διπλά μηνύματα. Α μην αφήσουμε να κλείσουν οι δομές που χτίζουν ελπίδα. Ας δώσουμε στους νέους μας όχι μόνο ευκαιρίες, αλλά εμπιστοσύνη και προοπτική».