Μόλις ενάμιση χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη περιστατικό ανεπάρκειας που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους.

Σύμφωνα με αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, επιβάτες του προαστιακού συρμού Θεσσαλονίκης - Λάρισας στις 5 Νοεμβρίου, κατήγγειλαν πως το τρένο κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου.

Το περιστατικό, που δημοσιοποιήθηκε από τον ηλεκτρονικό τύπο, προκαλεί έντονο προβληματισμό: Ο συρμός χρειάστηκε να κάνει όπισθεν για δύο με τρία λεπτά, με υπάλληλο να παραδέχεται μπροστά στους επιβάτες πως «κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή».

Το γεγονός αυτό - και μόνο η σκέψη ότι ένα λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα τραγωδία τύπου Τεμπών - εκθέτει ανεπανόρθωτα το κυβερνητικό αφήγημα περί «εκσυγχρονισμού» και «ψηφιακού ελέγχου ασφαλείας» των σιδηροδρόμων.

Ο κ. Κόκκαλης, με την αναφορά του προς τον υπουργό Μεταφορών, ζητά άμεση Ένορκη Διοικητική Εξέταση και Εισαγγελική έρευνα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το επικίνδυνο παιχνίδι της συγκάλυψης.

«Το ίδιο ανθρώπινο λάθος που στοίχισε δεκάδες ζωές στα Τέμπη, επαναλαμβάνεται σήμερα - και η κυβέρνηση μιλά ακόμη για «εκσυγχρονισμό», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του γεγονότος από κυβερνητικούς κύκλους, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Τα περίφημα «συστήματα ασφαλείας» που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός παραμένουν ανενεργά ή δυσλειτουργικά, ενώ οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λειτουργούν σε καθεστώς χειροκίνητων αλλαγών γραμμής - δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που έγινε το μοιραίο λάθος στα Τέμπη.