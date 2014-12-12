Επίσκεψη στην επαρχία Ελασσόνας πραγματοποίησε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ) και τον Δήμαρχο Ελασσόνας, κ. Νίκο Γάτσα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της ΑΕΝΟΛ ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Κυριλίδης, ο διευθυντής κ. Γιάννης Σαμώτας και η διευθύντρια προγραμμάτων κ. Σεβαστή Μπασδέκη.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Κόκκαλης ενημερώθηκε για τα αναπτυξιακά ζητήματα που διαχειρίζεται η ΑΕΝΟΛ, με επίκεντρο την πορεία του προγράμματος Leader 2023–2027, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και η αγροτική παραγωγή στην περιοχή.

Σε δήλωσή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση της προκήρυξης του προγράμματος Leader, υπογραμμίζοντας ότι ενώ πλησιάζει το τέλος του 2025, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμη εκδώσει την πρόσκληση, εμποδίζοντας την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

«Η επαρχία Ελασσόνας είναι μία από τις πιο δυναμικές περιοχές του νομού Λάρισας και χρειάζεται στήριξη. Πώς θα γίνουν επενδύσεις στον τόπο, όταν τελειώνει χρονικά το πρόγραμμα και η πρόσκληση δεν έχει ακόμη εκδοθεί;» διερωτήθηκε ο βουλευτής, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

Επιπλέον, ανέδειξε ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα: την έλλειψη πρόβλεψης για την αποζημίωση του προσωπικού που εργάζεται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Όπως είπε, η παρατεταμένη αβεβαιότητα δημιουργεί δυσλειτουργίες και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών φορέων.

Ο κ. Κόκκαλης δεσμεύθηκε ότι με το άνοιγμα της Βουλής θα καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, με στόχο να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να δοθεί άμεσα το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση του Leader 2023–2027, «προς όφελος της υπαίθρου και των ανθρώπων της», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.