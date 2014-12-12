Την ανάγκη για επικαιροποίηση και μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα αντιχαλαζικής προστασίας αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης του τόπου εγκατάστασης των επενδυτικών σχεδίων αντιχαλαζικής προστασίας, καθώς και την αύξηση των ανώτατων οικονομικών ορίων προϋπολογισμού για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα.

Η παρέμβαση του Λαρισαίου βουλευτή έρχεται σε συνέχεια επιστολής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) προς τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο, με την οποία επισημαίνονται σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι λόγω της απουσίας πρόβλεψης για αλλαγή του τόπου εγκατάστασης των επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ΕΘΕΑΣ, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε Μακεδονία και Θεσσαλία, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επαναλαμβανόμενες χαλαζοπτώσεις προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες. Όπως τονίζεται, η έλλειψη ευελιξίας στη διαδικασία υλοποίησης των έργων οδηγεί σε καθυστερήσεις, απώλεια ενισχύσεων και μειωμένη αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

Σε αντίθεση με άλλα αγροτικά προγράμματα – όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες και η Βιολογική Γεωργία – τα προγράμματα αντιχαλαζικής προστασίας δεν επιτρέπουν τη μεταφορά της επένδυσης σε άλλο αγροτεμάχιο εντός της ίδιας περιφέρειας, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, αποθαρρύνει την υλοποίηση έργων που θα μπορούσαν να είναι αποδοτικά με μικρές προσαρμογές.

Παράλληλα, η ΕΘΕΑΣ ζητά αύξηση των ανώτατων προϋπολογισμών για τα νομικά πρόσωπα, προτείνοντας:

έως 1.500.000 ευρώ για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,

και έως 1.200.000 ευρώ για λοιπά νομικά πρόσωπα.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης, υπογραμμίζει ότι η έλλειψη επικαιροποίησης της σχετικής εγκυκλίου του ΕΛΓΑ και η καθυστέρηση στην προσαρμογή των προγραμμάτων στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών προστασίας και απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Με βάση τα παραπάνω, ο ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό στα εξής:

Αν προτίθεται το Υπουργείο να θεσμοθετήσει δυνατότητα τροποποίησης του τόπου εγκατάστασης στα προγράμματα αντιχαλαζικής προστασίας.

Αν εξετάζεται αύξηση των ανώτατων οικονομικών ορίων προϋπολογισμού για νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικαιροποίηση της εγκυκλίου εφαρμογής των προγραμμάτων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Και τέλος, με ποιο τρόπο το Υπουργείο σκοπεύει να ενισχύσει την αντιχαλαζική προστασία σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου οι ζημιές από ακραία φαινόμενα έχουν γίνει πλέον συστηματικές.

Η πρωτοβουλία του κ. Κόκκαλη έρχεται σε μια περίοδο που οι αγρότες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς καιρικές καταστροφές και ζητούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία προστασίας, ικανά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική κρίση.