Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της συνέχισης της απασχόλησης των ανέργων άνω των 55 ετών, οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης.

Με ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Κόκκαλης ζητά νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο, ακόμη και μετά τη λήξη της διετούς επιδότησης από τη ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το πρόγραμμα «επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55+» αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας πολιτών ηλικίας από 55 έως 67 ετών, αλλά και 67 έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο. Προβλέπεται διάρκεια επιδότησης 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 12, με στόχο την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων και τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκαλης, σε πολλές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα των 24 μηνών δεν επαρκεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αν μετά τη λήξη του προγράμματος οι εργαζόμενοι αυτοί επιστρέψουν στην ανεργία, λόγω ηλικίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναβρούν εργασία, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς δυνατότητα συνταξιοδότησης.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη διάρκεια της επιδότησης έρχεται σε αντίθεση με τις συνταγματικές προβλέψεις περί προστασίας της εργασίας και του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τονίζει ότι η συνέχιση της απασχόλησης δεν απαγορεύεται από τον νόμο – απλώς σταματά η κρατική επιδότηση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσίων φορέων, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση των θέσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκαλης ρωτά την Υπουργό Εργασίας αν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους συγκεκριμένους εργαζομένους να παραμένουν στις θέσεις τους έως ότου θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εξυπηρετώντας τόσο τον σκοπό του προγράμματος όσο και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοσίου.