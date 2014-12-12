Στη Βουλή φέρνει ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, από τις πρακτικές του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση».

Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού, ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για πλασματικές, παράνομες και καταχρηστικές υπερχρεώσεις που επιβάλλονται στους καταστηματάρχες, χωρίς να προηγούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ότι έγινε χρήση του μουσικού ρεπερτορίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η «Αυτοδιαχείριση» αξιώνει υπέρογκα ποσά μέσω αγωγών και μηνύσεων, φτάνοντας στο σημείο να απειλεί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με ποινές φυλάκισης έως έναν χρόνο και πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έκθεση ελέγχου ή καταγραφή της αστυνομικής αρχής. Οι επιχειρηματίες, όπως σημειώνει ο βουλευτής, βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώδικα, αγωγές και οχλήσεις για ανύπαρκτες οφειλές.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, πηγάζει από την καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4481/2017, η οποία επιτρέπει δειγματοληπτικούς ελέγχους αντί για πλήρη καταγραφή όλων των παραβάσεων. Όμως, όπως υπογραμμίζει, το πνεύμα της διάταξης δεν μπορεί να οδηγεί σε αυθαίρετη επέκταση ευθυνών για ολόκληρα χρονικά διαστήματα, με βάση λίγα λεπτά ελέγχου.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου:

Να καθοριστούν σαφείς όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων.

Να προστατευθούν οι επιχειρήσεις από αθέμιτες πρακτικές οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

Να επιβάλλονται κυρώσεις ή ακόμα και ανάκληση άδειας λειτουργίας σε περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους οργανισμών.

«Είναι προφανές ότι το πρόβλημα διογκώνεται και πλήττει άμεσα τον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, ο οποίος επιβαρύνεται με ανύπαρκτες οφειλές. Το Υπουργείο οφείλει να δώσει άμεσα λύση», τονίζει ο Λαρισαίος πολιτικός στην ερώτησή του.