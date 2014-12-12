Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για να αποτραπεί το κλείσιμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η αναφορά συνοδεύεται από δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο φιλοξενείται ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση για μεταφορά της κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χαρακτηρίζεται ως «προκλητική ενέργεια σε βάρος της δημόσιας υγείας».

Η ΕΙΝΚΥΛ υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη κλινική είναι η μοναδική παιδοχειρουργική σε ολόκληρη την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία καλύπτει πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Για δεκαετίες, όπως τονίζεται, σήκωσε το βάρος της φροντίδας ανηλίκων από όλη τη Θεσσαλία και τις γύρω περιοχές, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με συνέπεια και αυταπάρνηση.

Αντί όμως να ενισχυθεί, σημειώνει η Ένωση, «η κυβέρνηση επιλέγει να τη διαλύσει, μετατρέποντας τη δημόσια υγεία σε πεδίο περικοπών και πρόχειρων συγχωνεύσεων». Όπως επισημαίνεται, τέτοιες αποφάσεις μειώνουν το επίπεδο των παροχών υγείας, αφήνουν εκτεθειμένους τους πολίτες της Θεσσαλίας και υπονομεύουν το δικαίωμα όλων σε ισότιμη και άμεση περίθαλψη.

«Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στερείται έτσι μια αναντικατάστατη δομή, με αποτέλεσμα να παίζουν με την υγεία των παιδιών και να θυσιάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο Υγείας τις άμεσες και δέουσες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος και σχετική ενημέρωση προς τη Βουλή.