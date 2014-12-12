Άμεσα προχώρησε σε ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Δένδια, η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με πληροφορίες που κάνουν λόγο για κλείσιμο της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης στα Φάρσαλα, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο μια περιοχή που επανειλημμένα πλήττεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τις δυσμενείς εκφάνσεις της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και τη γενικότερη περιθωριοποίηση εξαιτίας της απομάκρυνσης κρίσιμων δομών και υπηρεσιών του κεντρικού κράτους.

Στο δε, πλαίσιο της ερώτησής της η Ευαγγελία Λιακούλη επισημαίνει τα εξής:

«Μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία των Φαρσάλων έχουν προκαλέσει νέες πληροφορίες για το κλείσιμο της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης που εδράζεται στο στρατόπεδο ‘’Μαρκόπουλου’’, μετά από 7 δεκαετίες κατά τις οποίες η εν λόγω μονάδα αδιαλείπτως σταθμεύει στη συγκεκριμένη πόλη του νομού Λάρισας.

Ειδικότερα και όπως είναι γνωστό, παρόμοιες πληροφορίες και σχεδιασμοί για το κλείσιμο της ανωτέρω μονάδας είχαν δει τη σφαίρα της δημοσιότητας και το 2016 -περίοδο της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- οι οποίοι ευτυχώς τότε δεν τελεσφόρησαν.

Αυτές τις ημέρες, ωστόσο, νέα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου επαναφέρουν εκ νέου το ζήτημα στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να έχει θορυβηθεί, από τη στιγμή που η παρουσία της Μονάδας έχει συμβάλει καθοριστικά στη μη περαιτέρω ερημοποίηση της περιοχής, όπως συμβάλει και στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης των Φαρσάλων, στηρίζοντας δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις μέσα από την καθημερινή συναλλαγή στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, προμηθευτών, αλλά και οικογενειών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων: «το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της 61ης Μονάδας συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες, συρρίκνωση της τοπικής αγοράς, μείωση της επισκεψιμότητας, αλλά και την απώλεια του εισοδήματος περίπου τριάντα πολίτων Εθνοφυλάκων, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για την επιβίωσή τους και κατ’ επέκταση ψυχολογικό πλήγμα για την κοινωνία μας, η οποία ήδη δοκιμάζεται από τις δύσκολες συνθήκες τα τελευταία χρόνια».

Περαιτέρω, οι φορείς της περιοχής βάσιμα υποστηρίζουν πως πέραν των οικονομικών επιπτώσεων για την κοινωνία των Φαρσάλων, η παρουσία στρατιωτικών δομών αποτελεί και σημαντικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, ενώ εξίσου βάσιμα συμπληρώνουν πως η απομάκρυνση της εν λόγω Μονάδας θα επιτείνει το αίσθημα εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης, σε μια περιοχή που έχει ανάγκη από στήριξη και ενίσχυση, ιδίως μετά τις καταστροφές που υπέστη πριν από δύο περίπου χρόνια, εξαιτίας των θεομηνιών Daniel & Elias.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τις στρατηγικές επιλογές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαπιστώνεται πως όχι μόνο τα Φάρσαλα, αλλά και συνολικά ο νομός Λάρισας βγαίνουν από τον στρατιωτικό χάρτη της χώρας, όπως σηματοδοτεί το κλείσιμο της 1ης Στρατιάς στην πόλη της Λάρισας, αλλά και επειδή η σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση ενός παραδοσιακά κομβικού νομού για την άμυνα της χώρας -της Λάρισας- στο πλαίσιο της νέας αμυντικής πολιτικής της χώρας, φαίνεται επί των ημερών της ΝΔ να συμβαίνει σε καθεστώς ‘’ξαφνικού θανάτου’’ και χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς τους», η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτάει τον Νίκο Δένδια για το «ποιο μέλλον επιφυλάσσει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 61η Μονάδα Επιστράτευσης, η οποία έχει έδρα το στρατόπεδο ‘’Μαρκόπουλου’’ στα Φάρσαλα;».

Τον ρωτά επίσης ποιο θα είναι το μέλλον των περίπου 30 ενεργών Εθνοφρουρών της περιοχής, καθώς και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχιση της επαγγελματικής τους πορείας, αλλά και θα εξασφαλιστεί το εισόδημά τους.